Stało się! Ronaldinho wraca do piłki

Trudno znaleźć jakiegokolwiek kibica piłkarskiego - nawet wśród najmłodszych - który nie słyszałby o Ronaldinho. Brazylijczyk już w trakcie kariery stał się ikoną futbolu. Przygodę z piłką zaczynał w Gremio, skąd przeniósł się do Paris Saint-Germain. Z francuskiego klubu w 2003 roku za ponad 30 milionów euro wykupiła go FC Barcelona. Właśnie tam stał się gwiazdą światowego formatu.

Ronaldinho został współwłaścicielem klubu. "Jesteśmy zaszczyceni"

Dwa lata później sięgnął po pierwszą i jak się okazało jedyną Złotą Piłkę. W 2008 roku trafił do Milanu, po czym na schyłek kariery wrócił do Brazylii, zaliczając przy okazji krótki epizod w Meksyku. Ostatecznie buty na kołku zawiesił dopiero w 2018 roku, choć w piłkę nie grał już od 2015. Na emeryturze Ronaldinho często był bohaterem skandali obyczajowych. Nie obyło się również problemów z prawem, konsekwencją których był nawet krótki pobyt w więzieniu.

Teraz 44-latek postanowił korzystać z marki i popularności. W środę 9 października przekazano, że został współwłaścicielem Greenville Triumph. To amerykański zespół, który na co dzień występuje w USL League One, która jest trzecią ligą w Stanach Zjednoczonych po MLS i USL Championship. Klub został założony w 2018 roku.

Jego działalność opiera się m.in. na szkoleniu i edukacji młodzieży, za co w dużej mierze ma być odpowiedzialny właśnie Ronaldinho. Oprócz tego Brazylijczyk będzie twarzą całego projektu.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy powitać Ronaldinho w rodzinie. Jego wpływ na sport jest niezrównany, a jego obecność w naszej grupie właścicielskiej mówi wiele o kierunku, w którym zmierzamy jako klub. Zaangażowanie Ronaldinho nie tylko podniesie rangę naszego klubu, ale także zainspiruje naszych graczy, fanów i całą społeczność - mówił prezes Greenville Triumph Joe Erwin cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Podczas spotkań z kadrą kierowniczą Triumph and Liberty, zostaliśmy oczarowani waszą piękną, ciepłą i gościnną społecznością. Bliskość Atlanty, kluczowego miasta dla zbliżającego się Pucharu Świata sprawia, że jest to ważny obszar dla dalszej ekspansji tego sportu w Stanach Zjednoczonych - dodawał brat legendarnego piłkarza Roberto Assis.