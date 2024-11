Gigantyczny skandal w Lidze Narodów. Jest walkower!

Mecz Rumunia - Kosowo odbił się szerokim echem w całej Europie. To za sprawą skandalicznego zachowania kibiców na stadionie w Bukareszcie, w wyniku czego goście postanowili zejść do szatni. Spotkanie nie zostało dokończone, a teraz Organ Apelacyjny UEFA podjął decyzję co do kar. Te są bardzo surowe, zwłaszcza walkower nałożony na jedną z reprezentacji. Za to druga federacja będzie musiała zapłacić kolosalną grzywnę.

