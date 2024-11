Stało się! UEFA surowo ukarała Jagiellonię Białystok!

Jagiellonia Białystok kapitalnie radzi sobie w Lidze Konferencji. Po zwycięstwach nad FC Kopenhagą (2:1) i Petrocubem (2:0) podejmowała Molde i pokonała tego rywala aż 3:0. Chociaż dobre nastroje w klubie może zmącić decyzja UEFA.

Jagiellonia Białystok ukarana przez UEFA za mecz z Molde

Na mecz z Norwegami białostoccy fani przygotowali coś specjalnego. "'We are here to make magic!' ('Jesteśmy tu, by czarować!') - efektowną oprawę pod takim hasłem zaprezentowali kibice Jagiellonii Białystok na początku meczu z Molde w Lidze Konferencji Europy. Później olbrzymiej sektorówce towarzyszyły także efekty pirotechniczne, które doprowadziły do przerwania spotkania" - relacjonował Jakub Seweryn ze Sport.pl. I to właśnie odpalenie zabronionych środków sprowadziło na klub kłopoty.

W środę Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ogłosiła decyzję w sprawie tego spotkania. I nie była łaskawa dla mistrzów Polski. Co postanowiono? "Nałożenie kary pieniężnej na Jagiellonię Białystok w wysokości 50 tys. euro i nakazanie częściowego zamknięcia stadionu (tj. sektora za bramką, na którym siedzą kibice gospodarzy) podczas najbliższego meczu rozgrywek UEFA, w którym Jagiellonia Białystok będzie gospodarzem" - czytamy.

Kara nałożona przez UEFA na Jagiellonię Białystok może być mniej dotkliwa

Kara wydaje się surowa, ale jest też optymistyczna dla białostoczan wiadomość. "Częściowe zamknięcie stadionu zostaje zawieszone na okres próbny trwający dwa lata, licząc od daty niniejszej decyzji" - dodano. Możliwe jest więc uniknięcie tej sankcji, a w takim wypadku kibice mogliby zapełnić trybunę na ostatnim domowym spotkaniu fazy ligowej z Olimpiją Ljubljana (19 grudnia). Pozostaje jednak kwestia kary finansowej, którą klub na pewno mocno odczuje.

Wcześniej Jagiellonię Białystok czekają wyjazdowe spotkania z NK Celje (28 listopada) i Mariborem (12 grudnia). Po trzech kolejkach mistrzowie Polski mają 9 pkt i zajmują trzecie miejsce w tabeli Ligi Konferencji (druga jest Legia Warszawa, a pierwsza Chelsea).