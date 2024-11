To najmocniejszy cios w Probierza i kadrę. Gorzkie słowa. "Wrócił Santos"

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu zakończyła 2024 r. W piątek drużyna Michała Probierza przegrała z Portugalią 1:5, a w poniedziałek uległa Szkocji 1:2. Druga porażka oznaczała, że Polacy pierwszy raz w historii spadli do Dywizji B Ligi Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Klub z 50-tys. polskiego miasteczka robi furorę! Niebywałe. "Przepaść" [Reportaż Sport.pl]

Ostatnie mecze były najlepszym podsumowaniem kiepskiego roku. Mimo że ten zaczął się od awansu Polaków na Euro 2024, to sam turniej był już potężną klapą. Polacy przegrali z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) i jako pierwsi odpadli z rozgrywek.

W Lidze Narodów Polacy grali koszmarnie w defensywie, a w całym roku stracili aż 25 bramek. Jak wyliczył portal weszło.com, w 2024 r. co najmniej 25 goli w ostatni 12 miesiącach straciły jedynie reprezentacje Kazachstanu, Boliwii, Indonezji, Dominiki, Samoa, Vanuatu, Kataru, Gujany, Lesotho, Wietnamu oraz Bermudów.

"Wrócił Fernando Santos"

Postawę reprezentacji Polski w Lidze Narodów skrytykował Tomasz Ćwiąkała, który nagrał na ten temat film na swoim kanale na Youtube. - Jeszcze kilka miesięcy temu, nawet po przegranym Euro, klimat, który panował wokół reprezentacji Polski, był na swój sposób pozytywny. Pomimo ewidentnie przegranego Euro wiele osób zauważyło jakieś światełko w tunelu. Wiele osób - w tym częściowo ja - uwierzyło Michałowi Probierzowi, że ta jego praca wcale nie musi być pozbawiona sensu - powiedział Ćwiąkała.

- Niestety, to co wydarzyło się później, czyli to, co wydarzyło się jesienią w kolejnych meczach reprezentacji Polski, zabrało nam złudzenia. I to jest w tym momencie najsmutniejsze. We mnie reprezentacja Polski przestaje wzbudzać emocje. I nawet oglądając to spotkanie ze Szkocją, kiedy padła bramka w końcówce, to ja się ani szczególnie nie zdenerwowałem, ani nie zasmuciłem - dodał.

- Przeszła mi za to przez głowę myśl: "taki jest stan rzeczy, w takim miejscu jesteśmy". Wrócił Fernando Santos. Nie jako Michał Probierz, tylko że wrócił taki klimat - podsumował dziennikarz.