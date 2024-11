Trzymajcie się! Tyle Śląsk musiał zapłacić Magierze za rozwiązanie kontraktu

Jacek Magiera zakończył drugą trenerską przygodę ze Śląskiem Wrocław. Po tym, jak w poprzednim sezonie poprowadził zespół do wicemistrzostwa Polski, w tym zupełnie sobie nie radził. Po 14 rozegranych meczach rundy jesiennej ekstraklasy pozostawił drużynę z zaledwie 9 punktami na koncie i na ostatnim 18. miejscu w tabeli. 12 listopada Śląsk oficjalnie podziękował za współpracę jemu oraz dyrektorowi sportowemu Davidowi Baldzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykłe miejsce w Szwecji. Sprzęt dla skoczków jak z filmów science-fiction

Tak Magiera rozstał się ze Śląskiem. "Ustaliliśmy warunki"

Jak zapewniali działacze Śląska, rozstanie przebiegło w dobrej atmosferze. - Jestem po spotkaniu z Jackiem Magierą, na którym podziękowaliśmy sobie za współpracę, ustaliliśmy warunki rozwiązania kontraktu, podpisaliśmy stosowne porozumienie i uścisnęliśmy sobie dłonie. Wystarczyła chwila, byśmy doszli do porozumienia - oświadczył prezes klubu Patryk Załęczny.

Gdyby nie rozwiązanie kontraktu Magiera dalej figurowałby na liście płac. Śląsk musiałby wypłacać mu pensję aż do końca czerwca 2026 r. lub do momentu, w którym znalazłby nowego pracodawcę. Klub nie zdradził jednak, na jakich warunkach doszło do porozumienia. Ustalił to natomiast Piotr Janas.

Tyle pieniędzy Magiera dostanie za odejście ze Śląska. Bajońska suma

Dziennikarz "Gazety Wrocławskiej" podał na platformie X, ile pieniędzy otrzyma w zamian Magiera. - Były już szkoleniowiec Śląska Wrocław postanowił mocno pójść na rękę swojemu pracodawcy i zgodził się odejść za połowę kwoty, którą - nie licząc premii i innych bonusów - zarobiłby wypełniając kontrakt (30 czerwca 2026). To zdecydowanie dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że dalej mówimy o kwocie około pół miliona złotych i to bardziej ciut powyżej 500 tys. - napisał.

Wicemistrzowie Polski nadal poszukują następcy 47-letniego szkoleniowca. Jak na razie zespół przejęli dwaj trenerzy tymczasowi Marcin Dymkowski i Michał Hetel. W najbliższej kolejce Śląsk zmierzy się na wyjeździe z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. To spotkanie odbędzie się w piątek 22 listopada o godz. 20:30.