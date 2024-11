Kluczowe godziny ws. Lewandowskiego. Hiszpanie podają nowe informacje

Robert Lewandowski z powodu kontuzji pleców nie uczestniczył w zakończonym niedawno zgrupowaniu reprezentacji Polski. Uraz miał wykluczyć go z gry na 10 dni. Czy zobaczymy go zatem w najbliższym meczu FC Barcelony? Na to pytanie próbował odpowiedzieć kataloński "Sport", który przekazał nowe informacje ws. stanu zdrowia polskiego napastnika.

Fot. REUTERS/Albert Gea