Atak na Gerarda Pique. Bojówkarze przekroczyli granicę

Arran to młodzieżówka skrajnie lewicowej partii Candidatura d'Unitat Popular (CUP), aktywnej przede wszystkim w Katalonii oraz ogólnie północnej części kraju. Partia ta popiera m.in. niepodległość Katalonii oraz opuszczenie Unii Europejskiej. Arran natomiast odpowiedzialne jest przede wszystkim za walkę z rentierami, którzy posiadają wiele rezydencji naraz, a wiele z nich otwieranych jest jedynie przez kilkanaście dni w roku.

Pique zbyt majętny? Młodzieżówka radykalnej partii atakuje legendę

Kimś właśnie takim jest natomiast Pique. Legendarny obrońca FC Barcelony posiada wiele nieruchomości rozsianych po Hiszpanii, a jedna z nich, wielka luksusowa rezydencja, stoi w rejonie La Cerdanya położonym w Katalonii w Pirenejach. Bezpośrednio graniczy on z Francją oraz Andorą. To właśnie wielkie bogactwo byłego piłkarza stało się "grzechem", za który ukarać postanowiło go Arran.

Rezydencja Pique zdewastowana. Ostre słowa na nagraniu

Młodzieżówka wrzuciła do sieci nagranie, na którym widzimy jak jeden z jej członków wkrada się na teren rezydencji Pique i na jednej ze ścian maluje graffiti w postaci obraźliwych napisów, takich jak np. "fora pijos!", co po polsku oznacza "wypad snobie!". W tle nagrania słyszymy zaś lektora, który daje cały "wykład" nt. ludzi takich jak Pique, którzy zdaniem Arran niszczą Pireneje i wywołują kryzys mieszkaniowy w całym regionie.

- Nie chcesz już mieszkać poza Katalonią, ale nie stać cię na dom w La Cerdanya? Aż 64% mieszkań w tym rejonie to druga lub trzecia nieruchomość tego samego właściciela, który otwiera ją średnio na 14 dni w ciągu roku. Eleganccy ludzie z Barcelony przyjeżdżają tu, by bawić się na stokach narciarskich. Nie ma tu dla nich miejsca! Przechodzimy do ofensywy przeciwko monokulturze turystycznej, która dusi Pireneje. Nie jesteśmy ozdobą - mówi lektor nagrania. Na ten moment nie wiadomo, czy były piłkarz podejmie kroki prawne przeciwko organizacji.