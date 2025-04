Liga Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Inter Mediolan? [TRANSMISJA, WYNIK]

FC Barcelona dopiero co świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt (3:2) i triumf w finale Pucharu Króla, a już czeka ją kolejne arcyważne spotkanie. W środę dojdzie do pierwszej konfrontacji z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Spotkanie z pewnością rozgrzewa emocje fanów z Polski.

Polski mecz w półfinale Ligi Mistrzów. Kiedy pierwsze starcie FC Barcelony z Interem Mediolan?

O awans do finału tych elitarnych rozgrywek powalczą z jednej strony Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, a z drugiej Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Niestety na boisku na pewno nie zobaczmy kapitana reprezentacji Polski. To efekt kontuzji, jakiej doznał w meczu z Celtą Vigo (4:3). Wątpliwy jest również występ od pierwszej minuty Piotra Zielińskiego, który dopiero co wyleczył uraz łydki. W zeszłą niedzielę pomocnik pojawił się na ostatnie 11 minut w spotkaniu z AS Romą (0:1) po niemal dwumiesięcznej przerwie.

Największe szanse na grę Wojciech Szczęsny, tym bardziej że trener Hansi Flick w Lidze Mistrzów nie może skorzystać z Marca-Andre ter Stegena. Z kolei Nicola Zalewski zwykle przegrywa rywalizację o miejsce w pierwszym składzie Interu, co nie oznacza, że na boisku się nie pojawi.

Dla Szczęsnego i FC Barcelony dodatkową motywacją będzie to, że drużyna wciąż jest w grze o potrójną koronę. Inter długo również miał szansę na takie osiągnięcie, ale przed tygodniem odpadł w półfinale Pucharu Włoch po porażce z AC Milanem (0:3). Ekipa Simone Inzaghiego notuje ostatnio zresztą bardzo złą passę. Nie wygrała czterech meczów z rzędu, a trzy ostatnie przegrała. Barcelona zaś doznała tylko jednej porażki w całym 2025 r.

Półfinał Ligi Mistrzów: FC Barcelona - Inter Mediolan. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Pierwszy mecz FC Barcelona - Inter Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 30 kwietnia na Estadi Olimpic de Montjuic w Barcelonie. Początek o godz. 21:00. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć wyłącznie w Canal + Sport Extra 1 oraz w internecie na płatnej platformie Canal + online. Uwaga! Tym razem wyjątkowo środowego meczu Ligi Mistrzów nie będzie transmitować TVP. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.