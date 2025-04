Barcelona podała skład na mecz z Interem. Flick odkrył karty

FC Barcelona zagra w środowy wieczór z Interem Mediolan w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Hansi Flick chciałby mieć do dyspozycji wszystkich piłkarzy, ale wiadomo, że tak nie będzie. Wiadomo zatem, co z Polakami, czyli Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim. Jasna jest też sytuacja Marka-Andre ter Stegena, który niedawno wrócił do treningów.

Fot. REUTERS/Marcelo Del Pozo Otwórz galerię (3)