Sensacyjne wieści ws. przyszłości Mariusza Rumaka. "Zdziwiło mnie to"

Pięć zwycięstw, pięć remisów i sześć porażek - takim bilansem w ekstraklasie zakończyła się druga próba Mariusza Rumaka w roli trenera Lecha Poznań. Zakończył pracę po zakończeniu ubiegłego sezonu. W kilka miesięcy szkoleniowiec zraził do siebie bardzo wiele osób. To efekt tego, że Lech nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich meczów ligowych i nie awansował do europejskich pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. "Kibice zapominają"

Sensacyjne wieści ws. przyszłości Mariusza Rumaka

Mariusz Rumak od czerwca tego roku nie prowadził żadnego klubu. Wrócił za to do pracy w akademii Lecha Poznań. Podpisał umowę do końca sezonu 2024/2025. Być może nie zostanie ona dotrzymana, bo Rumak ma mieć ofertę z trzecioligowego klubu - Polonia Środa Wielkopolska.

"Teraz możliwe, że Rumak opuści klub z Poznania już zimą. Jak ustaliły bowiem WP SportoweFakty, jest przymierzany do pracy w Polonii Środa Wielkopolska. Jeśli Rumak miałby przejąć Polonię, stanie się to najprawdopodobniej po zakończeniu rundy jesiennej" - czytamy na portalu WP Sportowe Fakty.

Tymczasem w tej sprawie pojawiły się też zupełnie inne informacje.

"Postanowiliśmy to zweryfikować. Wykonaliśmy telefon do jednego z członków zarządu, który powiedział, że na ten moment nie przewidują zmiany trenera. Obecnym jest Maciej Rozmarynowski. Nie prowadziliśmy żadnych rozmów z trenerem Rumakiem. Zdziwiła mnie ta informacja. Nie przewidujemy żadnych zmian na ten moment - słyszymy" - pisze "Głos Wielkopolski".

Polonia Środa Wielkopolska słabo radzi sobie w drugiej grupie trzeciej ligi. Po 13 kolejkach zespół ten zdobył tylko 13 punktów i zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli (tuż przed strefą spadkową). W dodatku Polonia Środa Wielkopolska ma obecnie serię sześciu meczów bez zwycięstwa (w tym cztery porażki).