Tak ma wyglądać skład Interu na mecz z Monzą. Co z Zielińskim?

Inter Mediolan dobrze spisuje się w bieżącym sezonie. Po trzech kolejkach ma na koncie siedem punktów. A to wszystko dzięki remisowi z drużyną Genoa 2:2, wygranej 2:0 z Lecce i 4:0 z Atalantą Bergamo. Kolejną okazję do zwycięstwa ekipa prowadzona przez Simone Inzaghiego będzie miała w niedzielę, 15 września. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Monzą, która jeszcze w tym sezonie jeszcze zaznała smaku zwycięstwa. W pierwszych trzech meczach dwukrotnie dzieliła się punktami na wyjeździe (2:2 z Fiorentiną i 0:0 z Empoli) oraz raz musiała uznać wyższość rywali na własnym terenie (0:1 z Genoą).

Oto przewidywalny skład Interu Mediolan na mecz z Monzą. Co z Piotrem Zielińskim?

Wielu kibiców zastanawia się, czy Piotr Zieliński wyjdzie w tym meczu w wyjściowym składzie. Spotkania z Lecce i Atalantą Polak przesiedział na ławce rezerwowych. Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz związany z Interem - Pasquale Guarro. Włoch przewiduje, że 30-letniego pomocnika zabraknie w podstawowym składzie.

W bramce ma zagrać Yann Sommer, a w formacji defensywnej Benjamin Pavard, Stefan de Vrij i Carlos Augusto. W porównaniu z poprzednim meczem miejsce w składzie stracili Francesco Acerbi oraz Alessandro Bastoni, którzy zostali zastąpieni przez Stefana de Vrija i Carlosa Augusto.

Jeśli chodzi o środek pola, to dziennikarz wytypował do składu Matteo Darmiana, Kristjana Asllanniego, Henrikha Mkhitaryana i Federico Dimarco. W tej strefie boiska ma wystąpić jeszcze Davide Frattesiego lub Nicolo Barella, co oznacza, że Piotr Zieliński rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. W ataku mają zagrać Marcus Thuram i Lautaro Martinez.

Zieliński trafił do Interu na początku lipca br. na zasadzie wolnego transferu po ośmiu latach gry w Napoli. W tym klubie Polak rozegrał 364 mecze, strzelił 51 goli, miał 46 asyst. W sezonie 2022/23 zdobył z Napoli mistrzostwo Włoch. Był to pierwszy taki tytuł tego klubu od 33 lat. W 2020 r. Napoli z Zielińskim w składzie zdobyło też krajowy puchar.

Mecz Monza - Inter w ramach 4. kolejki Serie A odbędzie się w niedzielę o 20:45.

