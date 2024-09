Armagedon uderza we Wrocław. Jest kolejna decyzja

Połowa września tego roku pod względem pogody nie zapowiada się zbyt dobrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje, że w najbliższych dniach w naszym kraju przejdą burze, które ostatecznie mogą doprowadzić nawet do powodzi. Wszystko to przez niż genueński Boris. Narażone są przede wszystkim województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz częściowo małopolskie. Tam IMGW wydało alert trzeciego stopnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Pogoda nie odpuszcza. Mecz Śląska odwołany

- Zapowiadane przez IMGW trzydniowe, nawalne opady to ogromne wyzwanie dla miasta i jego mieszkańców. We Wrocławiu odwołane zostały wszystkie, miejskie imprezy. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń - tak w mediach społecznościowych komunikował mieszkańcom prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W piątkowe południe piłkarski Śląsk Wrocław przekazał, że sobotni mecz rezerw musiał zostać odwołany. Śląsk II Wrocław, który rywalizuje w III lidze, nie zagra więc ze Stilonem Gorzów Wielkopolski. Mecz przełożony został na 1 października na 14:30.

To nie koniec problemów stolicy Dolnego Śląska. Kibice - także na legendarnej Oporowskiej 62 - nie zobaczą w ten weekend piłkarek Śląska Wrocław, które grają w Ekstralidze - najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tej pory spisują się znakomicie. Podopieczne Piotra Jagieły po czterech kolejkach są jednym z dwóch zespołów, który zdobył komplet punktów. Zajmują drugie miejsce w tabeli.

- Na kolejne emocje w Twierdzy Wrocław będziemy musieli jeszcze poczekać - zaplanowany na niedzielę mecz ze Stomilankami Olsztyn został odwołany ze względu na warunki atmosferyczne. Nowy termin spotkania nie jest jeszcze znany - czytamy w oficjalnych mediach społecznościowych kobiecej drużyny Śląska Wrocław.

Cały czas nie wiadomo, co z poniedziałkowym meczem piłkarskiego Śląska Wrocław. Podopieczni Jacka Magiery - aktualni wicemistrzowie Polski - w poniedziałek powinni wybiec na murawę Tarczyński Areny i zagrać ze Stalą Mielec. Klub, póki co zaznacza, że "na ten moment" odbędzie się on zgodnie z planem.