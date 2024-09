Polscy siatkarze sprawili najpiękniejszą sensację. Nikt się nie spodziewał

W 2009 roku polscy siatkarze niespodziewanie zostali mistrzami Europy. W rozegranym 13 września finale pokonali 3:1 Francję.

Pierwsze w historii złoto tej imprezy nasza kadra zdobyła, mimo że była mocno osłabiona kontuzjami Michała Winiarskiego, Mariusza Wlazłego i Sebastiana Świderskiego. Bohaterami byli m.in. doświadczony Piotr Gruszka i młody Bartosz Kurek. Ale najwięcej wygrał Krzysztof Ignaczak, który w dniu powrotu z mistrzostw świętował i złoto, i narodziny córki.

Łukasz Jachimiak: Piętnaście lat temu urodziła ci się córka. Powiedz, jak to jest możliwe, że ma na imię Dominika, a nie Wiktoria.

Krzysztof Ignaczak: Niewiele brakowało, a naprawdę dalibyśmy jej na imię Wiktoria! Poród i złoto mistrzostw Europy były prawie na styku. W niedzielę w Izmirze zdobyliśmy tytuł, w poniedziałek wylądowaliśmy w Warszawie i mieliśmy świętować, gdy małżonka zadzwoniła i powiedziała: "Stary, już nie wytrzymam, jeśli chcesz zobaczyć, jak się córka pojawia na świecie, to musisz zrezygnować z fetowania mistrzostwa". Wybór był dla mnie oczywisty. I do dziś jestem wdzięczny kibicom, którzy podwieźli mnie na samolot!

Na jaki samolot?

- Z Warszawy do Rzeszowa.

Czyli wylądowałeś z kadrą w Warszawie, ruszyłeś z nią w miasto specjalnym autobusem bez dachu i miałeś przyjechać z kolegami na fetę pod Pałac Kultury i Nauki, ale zawróciłeś na lotnisko?

- Tak, ledwo co zdążyliśmy! Z kolei w Rzeszowie na lotnisku odebrał mnie kolega i popędziliśmy do Łańcuta, bo akurat tam mi się córa rodziła. Muszę powiedzieć, że jak wpadłem na porodówkę, to jeszcze chwilę miałem i okazało się, że pan doktor był bardzo dobrze przygotowany na ewentualność świętowania i porodu, i naszego mistrzostwa. Zobaczyliśmy więc, jaki jest stan mojej małżonki i poszliśmy do gabinetu pana doktora czekać na moment odcięcia pępowinki. A Iwonka została pod świetną opieką pani pielęgniarki.

Przepraszam, ale byłeś w stanie odciąć pępowinę, skoro pan doktor był tak dobrze przygotowany na twój przyjazd?

- Pewnie, że byłem w stanie i wszystko doskonale pamiętam! To wyjątkowa chwila, która zostaje w sercu na całe życie. Z doktorem wypiliśmy tylko po symbolicznej lampce koniaczku. Pan doktor miał go pod dostatkiem, stało ich tam u niego co niemiara, bo przecież w naszej kulturze w dobrym tonie jest zanosić lekarzowi koniaczek za dobrą opiekę. No więc pan doktor będąc już po skończonym dyżurze jeden z nich otworzył i powiedział: "Krzychu, to jest specjalna okazja, po jednej lampce możemy sobie pozwolić, ale naprawdę tylko tak delikatnie".

Widziałeś filmiki z fety pod Pałacem Kultury i Nauki?

- Tak, później nadrobiłem.

Czyli wiesz, że twój przyjaciel Piotr Gacek ogłosił nam wszystkim, że ciebie z nami nie ma, bo jesteś z żoną na porodówce. I że bodajże Krzysztof Wanio, który prowadził uroczystość, wiwatował na cześć nie tylko twoją, ale też twojej małżonki i córki?

- Jasne, fajne chwile! Wtedy sobie myślałem, że jednak w ostatnim momencie zmienimy córce imię, że będzie Wiktoria na cześć tej naszej wiktorii w mistrzostwach. Mówiłem żonie, że na chwałę naszego zwycięstwa proponuję Wiktorię, ale małżonka wolała zostać przy imieniu Dominika, bo już się przyzwyczaiła.

Ta wasza wiktoria w Izmirze była bardzo niespodziewana. Byliście w formie przed mistrzostwami, ale nie mieliście w składzie kontuzjowanych Michała Winiarskiego i Mariusza Wlazłego, a jeszcze tuż przed mistrzostwami ścięgno Achillesa zerwał Sebastian Świderski.

- Tak, źle to wyglądało. W efekcie Bąku [Michał Bąkiewicz] musiał ciągnąć grę na skrzydle z Kurasiem [Bartoszem Kurkiem]. I kto tam jeszcze był?

Michał Ruciak i Zbigniew Bartman.

- A Zibi nie był na ataku?

Na nim błyszczał Piotr Gruszka, a byli jeszcze Jakub Jarosz i Marcel Gromadowski.

- Racja! Zibi wtedy wchodził za Bartka, natomiast Bąku miał się zmieniać z Ruciakiem.

Krótko mówiąc: Daniel Castellani musiał się nakombinować, za to nie było na was wielkiej presji.

- Prawda. Ale wiesz, zawsze sam sobie nakładasz presję. A Daniel był bardzo wymagającym trenerem. Miał swoją wizję, znał potencjał drużyny. Skład opierał na jednym defensywnym i jednym ofensywnym przyjmującym. Bartek Kurek był tak ofensywny, że na dobrą sprawę graliśmy na dwóch atakujących. Bo Piotrek Gruszka grał wtedy szlema, był w tak świetnej formie, że czego się nie dotknął, to kończył. A baliśmy się o niego, bo był świeżo po kontuzji barku. Wszyscy się zastanawiali czy "Grucha" da radę, a on był fenomenalny.

Zasłużenie dostał tytuł MVP mistrzostw, ale gdyby dostał Kurek, to też mówilibyśmy, że zasłużenie.

- Tak było! Pełna zgoda. Bartek świetnie wszedł do kadry. To dzięki Castellaniemu, który miał plan na Bartka. Skupił się na tych elementach u Kurasia, które dadzą najwięcej zysku drużynie. Pamiętam, jak trener razem z Pawłem Zagumnym analizowali parabolę, jaką ma mieć piłka lecąca do Bartka, żeby na maksa można było wykorzystać jego potencjał. Niewielu rozgrywających na świecie potrafiłoby się tak dostosować do atakującego, jak to wtedy zrobił "Guma". Dzięki niemu "Kuraś" atakował nad wszystkimi, szedł górą – idealnie to działało. A do tego trzeba oddać Michałowi Bąkiewiczowi, że jako mało widoczny zawodnik robił ogromną robotę w przyjęciu, w zagrywce, w obronie, a i w ataku nie odstawał. On też zagrał naprawdę świetny turniej. Zresztą, Misiek to w ogóle był ogromny fighter, typowy walczak.

Gdy mówiłeś o paraboli piłki od Zagumnego do Kurka, to w głowie wyświetlały mi się fragmenty meczu z Niemcami. Właśnie oglądałem skrót i przypominałem sobie, jak Kurek zdobył wtedy aż 32 punkty w czterech setach. A ty mi powiedz szczerze, jak dużą satysfakcję dało wam to, że na Kurka żadnej recepty nie umiał znaleźć Raul Lozano, który jeszcze sezon wcześniej prowadził reprezentację Polski i pewnie w wielu z was była świeża pamięć tego, jak was cisnął i chociaż wycisnął z was topowy poziom i doprowadził do sukcesu, to odchodził w średniej atmosferze?

- Może i Raul Lozano odchodził w średniej atmosferze, natomiast każdy z nas ma ogromny szacunek do tego człowieka za to, co zrobił. Zawsze będzie ważną postacią dla polskiej siatkówki, bo to on po wielu latach doprowadził nas do srebrnego medalu mistrzostw świata, osiągnął też z nami kilka innych ciekawych wyników. Dużo mu zawdzięczamy. I prawda jest taka, że w tamtych czasach był nam potrzebny taki mały zamordysta. Ale oczywiście wtedy mieliśmy satysfakcję, że go pokonaliśmy, bo jak grasz przeciw trenerowi, z którym dopiero co pracowałeś, to jest dodatkowy smaczek. I mobilizacja, żeby mu pokazać, że jesteś lepszy, że dajesz radę bez niego. No i tu jeszcze dodatkowy podtekst był taki, że graliśmy z Niemcami, z którymi mecze zawsze, w każdej dyscyplinie sportu, mają szczególną wagę. Tego chyba się nie wyzbędziemy, bo nie zapomnimy o historii. Choć oczywiście wrogości już od dawna między nami nie ma. A nawet teraz mamy tam wielu kumpli, jak Georg Grozer czy jak Michał Winiarski, który Niemców prowadzi. Dziś jest przecież tak, że ze względu na Michała wielu polskich kibiców siada przed telewizorami, żeby kibicować Niemcom.

Powiem ci, że będąc na igrzyskach w Paryżu w pewnym momencie zastanawiałem się, co by było, gdyby Winiarski zaczął śpiewać niemiecki hymn. Jak ty byś zareagował?

- Ha, ha, ha! Nie wyobrażam sobie tego.

Dlaczego? Między innymi z "Igłą szyte" wiem, że Michał bardzo dobrze śpiewa.

- A to prawda, ma niesamowity talent do tego, żeby zapamiętać słowa, dźwięk i za chwilę to odtwarzać. Ale on na pewno doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest Polakiem i że choć pracuje z niemiecką kadrą, to wcale nie musi śpiewać niemieckiego hymnu. Przecież obywatelstwa nie zmienił. Ani też nie zamieszkał w Niemczech i nie prowadzi tej reprezentacji od 25 lat, przez które to lata niesamowicie by się z niemiecką kadrą zżył.

Ale mniej więcej tyle samo co Winiarski z Niemcami z kadrą Polek pracuje Stefano Lavarini, a śpiewa nasz hymn. Tylko że oczywiście między Polską a Włochami nie ma takich zaszłości jak między Polską a Niemcami.

- Chwała Stefano za to, że się naszego hymnu tak szybko nauczył i tak szybko poczuł, że chce go śpiewać. Fajnie, bo to pokazuje jego zżycie z grupą dziewczyn. Widać, że się świetnie dogadują. Wiesz co, ja bym tak naprawdę nie miał za złe "Winiarowi", gdyby śpiewał ten niemiecki hymn.

Ja też nie, ale w sumie jestem mu wdzięczny, że nie śpiewa, bo wyobrażam sobie, jakie burze za każdym razem by w ten sposób wywoływał.

- Niestety, ludzie szukają czegoś, do czego mogą się przyczepić. To trochę wasza wina, mediów. Wpadliście w pułapkę klikalności.

Zgadzam się.

- U was wszystko musi się czytać, dlatego ścigacie się, kto wymyśli bardziej klikalny, a nie bardziej prawdziwy tytuł. Uważam, że wszyscy idziemy w złym kierunku, nie budując autorytetów dla młodzieży, tylko autorytety niszczymy, a pokazujemy ludzi, którzy nigdy nie powinni nawet stanąć obok sportowców. Nigdy!

Mówisz o tzw. freakfighterach?

- Nie, mówię o zawodowych sportowcach, którzy wchodzą do klatki, żeby się bić.

Rozumiem – mówisz o różnych patologicznych postaciach, które podpina się pod sport, organizując ich nibysportowe walki.

- Tak, mówimy o freakach, o tym, że znani stają się ludzie od contentu, który jest niczym innym jak wylewające się na dzieci gówno. Niestety, jest tego tyle, że dzieciaki nie mają wyjścia, muszą to zobaczyć, to musi do nich dotrzeć, tego się nie da zatrzymać.

A propos dobrego contentu – odświeżyłem sobie waszą złotą dekorację sprzed 15 lat i zauważyłem, jak Paweł Zagumny zdejmuje na podium swoją koszulkę, pod którą ma koszulkę z numerem 13 i nazwiskiem Świderski.

- Oni się bardzo przyjaźnili, zazwyczaj razem byli w pokoju. "Guma" oddał więc kontuzjowanemu "Świdrowi" hołd. Super, to są miłe gesty.

A ty już wtedy robiłeś "Igłą szyte", tylko materiałów tak starych nie ma na Youtube, czy wtedy jeszcze nie szalałeś z kamerą?

- Chyba jeszcze wtedy nie robiłem.

Najstarsze filmy z twojego cyklu dostępne na Youtube mają po 14 lat.

- Czyli chyba są tam dostępne te pierwsze. Zacząłem to robić, gdy już Łukasza Kadziewicza nie było w kadrze. Wcześniej on robił Kadziu Project, w 2009 r. Daniel Castellani mu podziękował za grę w reprezentacji, no i wkrótce ja trochę przejąłem tę rolę Kadzia, jeśli chodzi o pokazywanie od środka naszej kadry.

Pooglądałem teraz trochę twoich najstarszych filmów i z zaskoczeniem przyjąłem wypowiedzi Bartka Kurka o tym, jak bardzo boi się latać. Aż sobie przypomniałem, jak będąc na lotnisku przed waszym wylotem do Izmiru dziwiłem się, że ten młody Kurek nie rozmawia z dziennikarzami, tylko cały czas jakiś taki podenerwowany krąży po jednym z saloników prasowych. Obawiałem się nawet, że skoro już się denerwuje, to co dopiero będzie w meczach, a on zapewne tak się stresował lotem.

- Na bank! On się bardzo bał latać. A wiesz, ile można pić alkoholu, żeby się przestać bać, ha, ha!

Jemu to z biegiem lat chyba przeszło?

- Tak. On już chyba w ogóle nie ma tego problemu, oswoił się. Mieliśmy parę takich sytuacji, że nie miał innego wyjścia. Pamiętam, jak z Castellanim lecieliśmy w Argentynie i była taka burza, że pilot nie miał żadnej kontroli nad samolotem i wpadliśmy w wielką turbulencję, przez którą spadliśmy aż o 400 metrów, jeśli chodzi o pułap lotu. Wszystko się skończyło szczęśliwie, ale co się strachu najedliśmy, to nasze. A bali się wszyscy, włącznie z personelem. Zgodzisz się pewnie, że kiedy w samolocie zobaczysz blade ze strachu i pozapinane pasami stewardessy, które zwykle zachowują spokój, to zaczynasz myśleć, że kurde, nie jest dobrze, nie? Możliwe, że to tamten lot był dla Bartka przełomowy. A na pewno był turniej w Izmirze. Nie no, same fajne wspomnienia stamtąd mamy! Kibiców mieliśmy tam super, graliśmy bardzo fajnie, i jeszcze w finale zagraliśmy z Francuzami, z którymi się lubiliśmy i dobrze znaliśmy, bo choćby Stephane Antiga już wtedy grał w PlusLidze.

Tamto wasze złoto było przełomowe dla całej polskiej siatkówki. Ona miała już od dawna złoto MŚ (1974 rok) i olimpijskie (1976 rok), natomiast w mistrzostwach Europy zawsze polskie kadry pokonywał Związek Radziecki. Wreszcie wy wywalczyliście złoto po aż pięciu srebrnych medalach z lat 70. i 80.

- I jeszcze na długie lata to nasze złoto pozostało jedynym, bo przecież później ciągle nam Słowenia stawała na drodze. Aż do ME 2023, gdzie pokonaliśmy ją w drodze do finału, a później w rzymskim finale nie daliśmy szans Włochom. I super, że teraz mamy takie pokolenie, które jeszcze naprawdę dużo i długo będzie wygrywało.

Na koniec poruszmy jeszcze wątek finansowy – pamiętasz, jaką nagrodę dostaliście za tamto złoto?

- Oj tam, dostaliśmy jakieś grosze. Takie, że nawet wstyd dzisiaj mówić.

Ale nie pytam o kwotę z CEV, tylko o nagrody od PZPS-u i od sponsorów.

- A ja mówię o PZPS-ie. Wtedy to był jakiś żal, naprawdę śmieszne pieniądze.

Czyli godne nagrody pojawiły się dopiero w 2014 roku, gdy wygraliście mundial w Polsce?

- Tak, wtedy zaczęli nam dawać dobre premie. A wcześniej to było tak, że podam ci najlepszy przykład – za drugie miejsce w Pucharze Świata 2011 i dzięki temu za bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie dostaliśmy zero złotych. Jedynymi nagrodami były książki o talencie, które dał nam trener Andrea Anastasi. A ze związku nie dostaliśmy nic. Ale to nieważne, w reprezentacji naprawdę nie gra się dla pieniędzy.