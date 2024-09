Tak Kamil Stoch poradził sobie w Wiśle. Dwa skoki

Choć dopiero w drugiej połowie listopada rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata, to od sierpnia trwa już kolejna edycja Letniego Grand Prix. W sierpniowych konkursach we francuskim Courchevel dwukrotnie triumfował Austriak Stefan Kraft, zdobywca Kryształowej Kuli z poprzedniego sezonu. Teraz rywalizacja przeniosła się do Wisły na skocznię im. Adama Małysza - Wisła wróciła do kalendarza LGP po dwuletniej przerwie.

W piątkowych dwóch sesjach treningowych i prologu udział wzięło ośmiu Polaków: Adam Niżnik, Maciej Kot, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Kacper Juroszek, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki. Na liście zabrakło Piotra Żyły, który w sierpniu przeszedł zabieg kolana. Nie licząc Zniszczoła, w Wiśle pojawiło się czterech zawodników z TOP 20 poprzedniego sezonu Pucharu Świata - Marius Lindvik, Domen Prevc, Gregor Deschwanden oraz Johann Andre Forfang.

- Na razie to wygląda bardzo fajnie, zespół, z którym pracuję, stara się stworzyć dla mnie najlepsze warunki do treningu, a ja się cieszę tym, co robię. Mam w sobie radość i chęci wróciły. Chociaż nie powiem, że łatwo mi wszystko przychodzi - mówił Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" przed swoim pierwszym letnim startem, od kiedy jego indywidualnym trenerem jest Czech Michal Dolezal.

Zniszczoł i Kubacki w TOP 3 po pierwszym treningu. Triumfował Austriak

Trening rozpoczął się z 17. belki startowej, a potem organizatorzy podnieśli belkę o dwa stopnie wyżej. Stoch skoczył 116,5 m i przez długi czas utrzymywał się w czołowej piątce. Warta uwagi jest prędkość na progu, przy której Kamil wypadał lepiej od większości rywali. Spośród Polaków słabiej od Stocha skoczył Adam Niżnik (105,5 m) oraz Maciej Kot (113 m). Dużo lepiej poradził sobie Jakub Wąsek (120,5 m) i Jakub Wolny (123 m). Ten sam wynik, co Stoch, uzyskał Kacper Juroszek.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Aleksander Zniszczoł, który skoczył 127,5 m. To jednak nie dało mu pozycji lidera, bo o 0,9 pkt więcej miał 21-letni Austriak Hannes Landerer, który skoczył na odległość 121,5 m. Dawid Kubacki skoczył 119,5 m i znajdował się o 3,3 pkt za Zniszczołem. Warto dodać, że Zniszczoł poleciał najdalej spośród wszystkich skoczków w pierwszym treningu.

Ostatecznie Landerer wygrał sesję treningową, a czołową trójkę dopełnili Zniszczoł oraz Kubacki. W czołowej dziesiątce znaleźli się też Wolny, Wąsek i Stoch, którzy zajęli odpowiednio siódme, ósme i dziewiąte miejsce. Juroszek był 11., Kot 16., a Niżnik 36.

Lindvik wygrał drugi trening. Jako jedyny skoczył 130 metrów

Drugi trening rozpoczął się z 20. belki startowej, co zwiastowało dużo lepsze skoki. Z tego skorzystali Kot oraz Stoch, którzy uzyskali odpowiednio 124 i 125 m. Przez dłuższy czas Stoch przewodził stawce, ale potem został wyprzedzony przez dwóch Norwegów: Kristoffera Eriksena Sundala oraz Halvora Egnera Graneruda. Przez długi czas Stoch był najwyżej klasyfikowanym spośród polskich skoczków w drugim treningu. Potem przebił go Kubacki, który po skoku na 129 m znalazł się na szóstym miejscu.

Dużo gorzej w porównaniu do pierwszej sesji treningowej skoczył Zniszczoł - zaledwie 118 m. Poza Kubackim i Stochem w czołowej dziesiątce znalazł się Wąsek po uzyskaniu 116,5 m - to dało mu dziesiąte miejsce. Ostatecznie drugi trening wygrał Norweg Marius Lindvik, który skoczył 130 m i miał 0,9 pkt przewagi nad drugim Arttim Aigro z Estonii. Trzecie miejsce zajął Sundal, a przed Kubackim, poza Granerudem, był Gregor Deschwanden ze Szwajcarii.

W drugiej dziesiątce trening zakończył Kot (12.) i Wolny (14.), a dalej notowany był Zniszczoł (21.), Niżnik (38.) oraz Juroszek (40.).

Jeszcze dziś o godz. 18:00 odbędzie się prolog, który zastępuje kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego.