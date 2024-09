Stało się! Legia traci ważnego piłkarza. To już oficjalne

Saga transferowa z udziałem Blaza Kramera wreszcie dobiegła końca i napastnik oficjalnie opuszcza Legią Warszawa. Słoweniec już dwukrotnie był bliski odejścia z ekstraklasy i to do dwóch różnych klubów. Finalnie znów wrócił temat tureckiego Konyasporu i to właśnie tam trafił najskuteczniejszy napastnik Legii. Klub zarobi na nim sporo pieniędzy.

