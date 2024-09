Tak Raphinha nazwał to, co Lewandowski robi w szatni Barcelony

FC Barcelona w efektownym stylu rozpoczęła nowy sezon. Drużyna Hansiego Flicka do upływającej przerwy na reprezentacje wygrała wszystkie mecze ligowe, pokonując Valencię (2:1), Athletic Bilbao (2:1), Rayo Vallecano (2:1) i Real Valladolid (7:0). Pierwsze skrzypce w tych spotkaniach rozgrywał Raphinha.

Raphinha szczerze o Lewandowskim. "Też może nim być"

27-letni Brazylijczyk w tych meczach strzelił trzy gole i zanotowały trzy asysty. - Przechodzę przez swój najlepszy moment tutaj. Wciąż mogę się poprawić i myślę, że mogę bardzo pomóc drużynie. Jesteśmy bardzo dobrzy. Kiedy wygrywasz pierwsze cztery mecze, wszystko jest łatwiejsze - powiedział skrzydłowy w rozmowie z "Barca One".

Być może skrzydeł Raphinhii dodała nominacja do rady drużyny przed nowym sezonem. Brazylijczyk stał się czwartym zawodnikiem w hierarchii do dzierżenia opaski kapitańskiej. Pierwszym kapitanem jest Marc-Andre ter Stegen. Kolejno: Ronald Araujo, Frenkie De Jong, właśnie Raphinha oraz Pedri. Po ogłoszeniu nominacji temat ten stał się bardzo głośny, albowiem pominięty został Robert Lewandowski.

Sam Raphinha nie kryje zaskoczenia tym faktem. - Bycie kapitanem to coś więcej. Robert [Lewandowski - red.] też może nim być, Jules [Kounde], Inigo [Martinez]... oni są kapitanami w szatni - powiedział. - Byłem bardzo szczęśliwy z wyboru. Jeśli powiem, że się tego spodziewałem, to skłamię. Oznacza to, że to, co robię, widzą i młodzi i starsi zawodnicy. Być kapitanem to być gotowym do gry i pomagać we wszystkim, co jest potrzebne, walczyć o wszystko, co jest potrzebne, czy to na boisku, czy poza nim. Byłem bardzo podekscytowany - kontynuował Raphinha.

Teraz przed FC Barceloną poważny sprawdzian, albowiem w niedzielę o godz. 16:15 zagrają na wyjeździe z Gironą. To nie tylko derby Katalonii, ale także starcie z trzecią drużyną poprzedniego sezonu.