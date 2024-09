Ronaldo powiedział, kto wygra Złotą Piłkę. Zero wątpliwości

W ubiegłym tygodniu opublikowana została lista 30 zawodników, którzy zostali nominowani w najnowszym plebiscycie Złotej Piłki. Przy tym doszło do historycznej sytuacji - po 21 latach na liście nie znalazł się ktoś z dwójki Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Ta dwójka ma na koncie w sumie 13 Złotych Piłek - pięć Portugalczyk, osiem Argentyńczyk.

Na liście nominowanych znalazło się nowe pokolenie graczy na czele z Viniciusem Juniorem, Judem Bellinghamem czy Florianem Wirtzem. Nie zabrakło jednak miejsca także dla doświadczonych piłkarzy jak Toni Kroos, Mats Hummels czy Dani Carvajal.

Cristiano Ronaldo widzi Kyliana Mbappe z tą nagrodą

Cristiano Ronaldo niedawno rozpoczął publikowanie filmów na platformie YouTube, a jego kanał ma już blisko 60 milionów subskrybentów. We wtorek opublikowana została rozmowa Ronaldo z Rio Ferdinandem, której głównym tematem był Real Madryt, w którym Portugalczyk grał przez dziewięć lat i wygrał z nim m.in. czterokrotnie Ligę Mistrzów.

W pewnym momencie poruszony został temat Kyliana Mbappe i tego, jak zaadaptuje się w nowym klubie. Zdaniem Ronaldo nie będzie z tym problemu, gdyż Real ma świetne podstawy w postaci m.in. trenera czy prezydenta oraz samego składu.

- Jest utalentowany, pokazywał, do czego jest zdolny. Myślę, że dobrze sobie poradzi, gdyż moim zdaniem, może wygrać Złotą Piłkę w następnych latach. On, Haaland, Bellingham - wymieniał Ronaldo.

- Vinicius - wtrącił się Ferdinand, a Ronaldo dodał do tej listy jeszcze Lamine'a Yamala. - Ta nowa generacja ma wielki potencjał, a wracając do Kyliana, to myślę, że poradzi sobie bardzo dobrze - podsumował Ronaldo.

Gala wręczenia tegorocznej Złotej Piłki odbędzie się 28 października w paryskim Teatrze Chatelet.