Sławomir Nitras zobaczył mecz Śląska. I nie wytrzymał. Wpis niesie się po sieci

Śląsk Wrocław jest jedynym polskim klubem, który nie zagra w fazie play-off eliminacji do europejskich pucharów. Po porażce 0:2 w pierwszym meczu ze szwajcarskim St. Gallen Śląsk przegrywał 0:1 od 21. minuty we Wrocławiu. W samej końcówce pierwszej połowy zespół Jacka Magiery strzelił trzy gole i prowadził 3:1. Ostatecznie doszło do dogrywki, w której jedynego gola strzelili rywale i awansowali do fazy play-off el. Ligi Konferencji.

Śląsk kończył mecz w ósemkę po tym, jak dwie żółte kartki zobaczyli Aleks Petkov, Nahuel Leiva oraz Arnau Ortiz. W przypadku Ortiza poszło o wymuszenie rzutu karnego. - Jesteśmy w szoku tak jak trener Jacek Magiera i całe trybuny. VAR nawet tego nie sprawdzał. To coś nieprawdopodobnego - mówił trener Magiera. Prezes Śląska Patryk Załęczny zapowiedział po zakończeniu spotkania, że klub złoży protest do UEFA. "Już teraz z całą pewnością mogę powiedzieć, że złożymy do UEFA protest odnoszący się do 'pracy' arbitrów, którzy nie panowali nad boiskowymi wydarzeniami" - czytamy na portalu X.

Nitras zareagował na wydarzenia w meczu Śląska. "W ośmiu przeciwko dwunastu"

Jak się okazuje, wydarzenia z meczu Śląska Wrocław nie ubiegły uwadze Sławomira Nitrasa. Minister sportu i turystyki zamieścił krótki, ale zarazem jakże wymowny wpis na portalu X. "Śląsk gra w ośmiu przeciwko dwunastu" - napisał Nitras, nawiązując do kontrowersyjnych decyzji chorwackiego arbitra, którym był Duje Strukan. "Panie ministrze szanuję", "brawo, trzeba o tym głośno mówić", "minister faktów" - napisali internauci pod wpisem Nitrasa.

Rozgoryczenia po zakończeniu spotkania z St. Gallen nie ukrywał Jacek Magiera. - Protest? Może być złożony. Myślę, że nawet powinniśmy złożyć, żeby było bardzo głośno o tym spotkaniu i żeby eliminować tego typu interwencje arbitrów. Eliminować tego typu ludzi z prowadzenia takich spotkań. Byłem po meczu z jednym z chłopców, który płakał. Powiedziałem sędziemu, żeby pokazał co nabroił. Zatrzasnął drzwi z asystentem. Pokazał, że sam nie panował nad tym, co się działo - mówił trener Śląska na pomeczowej konferencji prasowej.

Tym samym po odpadnięciu Śląska mamy trzy polskie drużyny w fazie play-off eliminacji do europejskich pucharów - Jagiellonię Białystok (Liga Europy), Legię Warszawa oraz Wisłę Kraków (Liga Konferencji). Decydujące mecze o awansie do fazy ligowej wspomnianych rozgrywek odbędą się 22 i 29 sierpnia br.