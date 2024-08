Sneijder powiedział, co myśli o Lewandowskim. Wystarczyło jedno słowo

Już w najbliższą sobotę FC Barcelona rozpocznie grę w sezonie ligowym 2023/2024. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka będzie mogła liczyć na Roberta Lewandowskiego, dla którego będzie to trzeci sezon w barwach katalońskiego klubu. Jednocześnie polski napastnik nie przeżywa ostatnio najlepszych chwil.

"W poprzednim sezonie niektórzy piłkarze mówili Xaviemu: "Z Lewandowskim na boisku to niemożliwe, by wywrzeć dużą presję na przeciwniku" - przekazał David Bernabeu Reverter z katalońskiego "Sportu". Trudno jednak spodziewać się, żeby Lewandowskiego posadził na ławce Flick. Obaj panowie pracowali razem w Bayernie Monachium, gdzie wygrali wszelkie możliwe trofea.

Wesley Sneijder widzi szanse na dobry sezon Roberta Lewandowskiego

Sytuację Lewandowskiego skomentował Wesley Sneijder, który na hiszpańskich boiskach grał w barwach Realu Madryt. - Na początku Robert miał trudności z przystosowaniem się do FC Barcelony i ligi hiszpańskiej. Po kilku tygodniach zaczął jednak regularnie strzelać, wszystko wróciło do normy. Teraz będzie miał wokół siebie piłkarzy, którzy są mocni i pewni siebie. Mam na myśli przede wszystkim Yamala, który przecież dopiero co wygrał mistrzostwa Europy - stwierdził były reprezentant Holandii w rozmowie z Interią.

Sneijder bardzo ceni Polaka i nie szczędził mu komplementów. Nazwał go nawet "legendą". - FC Barcelona jest teraz lepsza, więc zyska na tym przede wszystkim Lewandowski. Będzie miał więcej okazji strzeleckich. Jest legendą, wszyscy wiemy, jak wiele osiągnął. Niestety nie zapisał równie pięknej karty w reprezentacji, a na pewno bardzo by tego chciał. Tak czy inaczej, gratuluję mu wybitnej kariery, która zresztą wciąż się nie kończy. Jest w dobrej formie, na pewno da jeszcze fanom wiele radości - ocenił Sneijder. Wypowiedział się także nt. ewentualnej rywalizacji Lewandowskiego z Kylianem Mbappe.

- Nie wiem, czy to będzie ich bezpośrednia rywalizacja. Oni są bardzo od siebie różni. Mbappe to zawodnik, który uwielbia wykorzystywać przestrzeń na skrzydle, Lewandowski jest z kolei typowym snajperem. Myślę, że będziemy obserwowali raczej całościową rywalizację Realu Madryt z FC Barceloną, niż Kyliana z Robertem - podsumował zdobywca Ligi Mistrzów z Interem Mediolan z 2010 roku.

Pierwszy mecz w nowym sezonie La Liga FC Barcelona rozegra w sobotę 17 sierpnia o godz. 21:30 na wyjeździe z Valencią. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.