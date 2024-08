Prezes Śląska Wrocław grzmi po skandalu! Jest zapowiedź! Oni tego tak nie zostawią

12 doliczonych minut, które trwały prawie pół godziny. Trzy czerwone kartki - dwie były konsekwencją tego, że arbiter dopatrzył się symulacji zawodników Śląska w polu karnym, a jedna była wynikiem przepychanki pomiędzy piłkarzami obu drużyn. Rzut karny obroniony przez Leszczyńskiego, a następnie powtórka spowodowana wyjściem golkipera przed linię. Nic dziwnego, że ludzie związani ze Śląskiem mają poczucie, że Duje Strukan się na nich uwziął - dyskusyjna jest zwłaszcza ostatnia czerwona kartka, przy której można odnieść wrażenie, że sędzia się z nią pospieszył.

Śląsk Wrocław jest wściekły na sędziego. Magiera i prezes zapowiadają protest

Wrocławianie po meczu nie ukrywali rozgoryczenia. Konferencja prasowa trenera Magiery przejdzie do historii polskiego sportu. Szkoleniowiec zdradził na niej m.in. że zaprowadził do pokoju sędziego płaczące dziecko. - Powiedz jemu, co zrobiłeś - apelował do arbitra trener Śląska. Przyznał też, że jego zespół powinien złożyć protest. - Cała trójka sędziowska była od początku do nas negatywnie nastawiona. Powinniśmy złożyć protest, żeby zrobiło się głośno o tym spotkaniu. Nas rozlicza się za wynik, tak samo powinno się rozliczać arbitrów - powiedział.

Chęć protestu szybko potwierdził prezes Śląska Wrocław Patryk Załęczny. "W tej chwili analizujemy wszystkie możliwości prawne. Niemniej jednak już teraz z całą pewnością mogę powiedzieć, że złożymy do UEFA protest odnoszący się do 'pracy' arbitrów, którzy nie panowali nad boiskowymi wydarzeniami, a ich decyzje były kontrowersyjne" - zapowiedział.

Wrocławianie są jedyną polską drużyną, która już w tym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. Mają niewiele czasu na otrząśnięcie się po tym szalonym spotkaniu. W niedzielę 18 sierpnia o 14:45 czeka ich mecz domowy z Koroną Kielce.