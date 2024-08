Trzy gole w meczu FC Barcelona - AS Monaco. Lewandowski zdjęty z boiska

Hansi Flick ma za sobą pierwsze tygodnie pracy jako trener Barcelony. W trakcie przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych Barcelona pokonała 2:1 Real Madryt, a także wygrała z Manchesterem City po rzutach karnych. Jedyna porażka pojawiła się w starciu z Milanem, także po rzutach karnych. - Zespoły Hansiego były zawsze na najwyższym poziomie. Jestem szczęśliwy, że znów współpracujemy. Myślę, że przed nami świetny sezon, który zwieńczymy wygrywaniem trofeów - mówił Robert Lewandowski jeszcze przed startem sezonu.

Przed pierwszą kolejką ligi hiszpańskiej, jak co roku, FC Barcelona zagrała jeszcze spotkanie o Puchar Gampera, które jest rozgrywane od 1966 r. W tym roku, po raz pierwszy w historii, Barcelona zagrała o to trofeum z AS Monaco. W tym meczu w barwach Barcelony jeszcze nie zadebiutował Dani Olmo, ale został zaprezentowany kibicom Barcelony na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem spotkania.

Lewandowski trzymał się za nadgarstek. Bez goli w pierwszej połowie

Mecz przeciwko Monaco był świetną okazją do tego, by kibice mogli szerzej przyjrzeć się niektórym z zawodników Barcelony. Jednym z nich był 17-letni Marc Bernal, występujący na pozycji defensywnego pomocnika, który jest określany w Hiszpanii następcą Sergio Busquetsa. Większość akcji przechodziła właśnie przez Bernala, który grał w tercecie pomocników z 20-letnim Markiem Casado i 21-letnim Pablo Torre.

Barcelona miała wyraźną kontrolę nad meczem, choć liczba stworzonych sytuacji czy procent posiadania piłki mógł na to nie wskazywać. Już w pierwszej minucie Barcelona mogła prowadzić, gdy Raphinha zagrał płaskie podanie w pole karne Monaco, ale Pau Victor przestrzelił z bliskiej odległości i uderzył wysoko ponad poprzeczką. W 37. minucie Raphinha umieścił piłkę w bramce Monaco, ale w momencie podania od Torre znajdował się na spalonym.

W 16. minucie to Lewandowski zdołał oddać celny strzał na bramkę Monaco. Piłka trafiła jednak wprost w interweniującego Philippa Kohna. W momencie strzału Lewandowski zderzył się z Denisem Zakarią i przez chwilę trzymał się za nadgarstek. Polak starał się cofać do rozegrania piłki, by dać kolegom więcej opcji do ataku. Nie była to jednak połowa, w której napastnik miał mnóstwo sytuacji do wykazania się.

Trzy ciosy od Monaco w drugiej połowie. Pierwsza porażka Barcelony od 12 lat

Już od początku drugiej połowy Flick próbował pomóc Lewandowskiemu w tym, by częściej dochodzić do sytuacji bramkowych, więc wprowadził na boisko Ilkaya Gundogana. Już w 50. minucie Monaco cieszyło się z pierwszego gola w meczu. Wtedy Inigo Martinez rozpoczął grę od linii defensywnej i zagrał piłkę w kierunku Bernala, ale pomocnik Barcelony w ogóle nie spodziewał się, że za chwilę uprzedzi go jeden z przeciwników. Dokonał tego Mohamed Camara, który umieścił piłkę w bramce Barcelony.

Minęło zaledwie siedem minut, a Monaco prowadziło już 2:0. Takumi Minamino czuł się swobodnie na połowie Barcelony i wchodził w drybling. Japończyk zagrał prostopadłe podanie w kierunku Embolo, który był już w polu karnym Barcelony. Tam Szwajcar lekko podniósł piłkę, ale to wystarczyło do tego, by pokonać Ter Stegena.

Wrzawa wśród kibiców Barcelony na stadionie pojawiła się w 61. minucie, gdy realizator transmisji pokazał, że Lamine Yamal właśnie zakończył rozgrzewkę. Siedem minut później znów pojawiła się wrzawa, bo Yamal wchodził na boisko w miejsce Roberta Lewandowskiego. W 71. minucie Victor miał drugą świetną okazję w polu karnym Monaco, ale uderzył niewiele obok prawego słupka. Swoje okazje miał też Yamal czy Ferran Torres, ale bramkarz rywali nie dał się pokonać ani razu.

W 87. minucie Monaco trafiło po raz trzeci. Wtedy Gerard Martin popełnił błąd przy wybiciu piłki we własnym polu karnym, a z tego skrzętnie skorzystał Christian Mawissa. Wtedy w bramce Barcelony był jednak już Inaki Pena, a nie Ter Stegen. Porażka Barcelony ostatecznie stała się faktem.

Tym samym Barcelona przegrała pierwszy mecz o Trofeum Gampera od 12 lat. W 2012 r. Barcelona przegrała 0:1 z Sampdorią (aktualnie występującą w Serie B - red.) po golu Roberto Soriano.