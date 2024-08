Fatalne wieści ws. młodzieżowego reprezentanta Polski

Maxi Oyedele, który urodził się w Salford, ale jego matka jest Polką, od lat uchodzi za wielki piłkarski talent. 19-latek ma za sobą już 13 meczów w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a do tego grał w zespołach juniorskich Manchesteru United. Obecnie wciąż jest związany z gigantem Premier League i w okresie przygotowawczym miał naprawdę dobry czas.

Pomocnik trenował z pierwszą drużyną United, zagrał w pięciu sparingach, a przeciwko Rangers FC zaliczył nawet asystę. Obiecujący okres przygotowawczy nie pozwolił mu jednak zagrzać miejsca w zespole Erika ten Haaga.

Maxi Oyedele poza kadrą Manchesteru United. Będzie musiał szukać klubu

Trudno uwierzyć, by po niezłych tygodniach Oyedele na tyle przekonał do siebie trenera, by ten poważnie rozważał go jako część pierwszego zespołu. Ma to swoje odzwierciedlenie na oficjalnej liście zawodników zgłoszonych do rozgrywek Premier League. W ekipie z Manchesteru na próżno szukać 19-letniego pomocnika.

W serwisie X zauważył to Tomek Hatta. "Maxi Oyedele nie został włączony do składu Manchesteru United na nadchodzący sezon Premier League. W końcówce okienka dojdzie do wypożyczenia, by łapał regularnie minuty" - napisał dziennikarz igol.pl.

Oyedele już dwukrotnie był wypożyczany przez Manchester United do klubów z niższych lig w Anglii. W 203 roku grał dla Altrincham, a w 2024 roku dla Forest Green Rovers. W tym drugim zespole zaliczył jednak tylko cztery spotkania na poziomie League Two, czyli w czwartej lidze angielskiej.

Maxi Oyedele we wrześniu 2023 roku debiutował w kadrze U21 u Michała Probierza. W tym zespole ma już trzy mecze i prawdopodobnie będzie otrzymywał również powołania na kolejne mecze. - Chociaż wychował się w Anglii, w Polsce zawsze czuł się dobrze. To jego drugi dom. Zna kulturę i język - mówił w przeszłości ojciec piłkarza Ayo Oyedele, który jest Nigeryjczykiem.