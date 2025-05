Flick ogłosił ws. Lewandowskiego na mecz z Interem. Wszystko jest już jasne

Sezon FC Barcelony zbliża się już do końca. W tym tygodniu czekają ją dwa kluczowe spotkania. We wtorek zagra rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. W niedzielę może w zasadzie rozstrzygnąć losy walki o mistrzostwo Hiszpanii - jeżeli wygra ligowe El Clasico, to na trzy kolejki przed końcem ligi będzie mieć aż siedem punktów przewagi nad Realem. W obu tych meczach Hansiemu Flickowi bardzo przydałby się Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak ujawnia, co usłyszał od Szczęsnego! Tajemnica kadry ujawniona

Lewandowski zagra z Interem? Oto co powiedział Flick na konferencji

Kapitan reprezentacji Polski nie mógł zagrać w pierwszym meczu z Interem z powodu kontuzji. W klubie trwała walka o to, żeby Lewandowski mógł wziąć udział przynajmniej w rewanżu. Nic dziwnego - Polak nie tylko jest najlepszym strzelcem zespołu, ale - jak zauważyła również hiszpańska prasa - bardzo pomaga drużynie w obronie, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry. I ta walka przyniosła przynajmniej częściowy sukces - Lewandowski znalazł się w kadrze na rewanż.

W poniedziałek 5 maja po godzinie 18:00 odbyła się konferencja prasowa Hansiego Flicka, na której odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące zbliżającego się spotkania. Nie mogło zabraknąć tematu Roberta Lewandowskiego.

- Rozmawiałem z nim wczoraj. Idzie w dobrą stronę, czuje się dobrze, jest dużo lepiej niż się spodziewaliśmy i jest gotowy usiąść na ławce. Jeśli będziemy go potrzebować to będzie mógł nam pomóc - powiedział trener FC Barcelony.

Mecz Inter - Barcelona odbędzie się we wtorek 6 maja o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.