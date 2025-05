Media: Real Madryt szykuje absolutną sensację. "Szef"

Real Madryt w La Liga stracił tyle samo goli co Barcelona - 33. Problem w tym, że ma aż 22 trafienia mniej. Więc choć w ofensywie Carlo Ancelotti miał w tym sezonie do dyspozycji skład pełen gwiazd, to nie wystarczyło do tego, żeby zagwarantować sukcesy. Wielu ekspertów uważa, że problemy Realu zaczynają się właśnie z tyłu.

Real planuje wielkie wzmocnienie. Chcą ściągnąć obrońcę Arsenalu

Widać to zwłaszcza w meczach z najlepszymi. W trwającym sezonie nie dość, że Real nie wygrał żadnego spotkania z Barceloną, to łącznie stracił w nich aż 12 bramek. To o tyle problematyczne, że właśnie od meczu z zespołem Hansiego Flicka zależą szanse Realu na ligowy sukces. Obecnie klub z Madrytu traci do Barcelony cztery punkty. Jeśli przegra, to ta strata na trzy kolejki do końca sezonu będzie wynosić aż siedem punktów. W zasadzie wszystko będzie rozstrzygnięte.

Słabość obrony Realu pokazał też Arsenal, który w dwóch meczach Ligi Mistrzów zdobył aż pięć goli. Ostatnio informowaliśmy, że działaczom Realu zaimponował w tych spotkaniach William Saliba. "Marca" uważała, że obecni mistrzowie Hiszpanii spróbują go ściągnąć już w najbliższym oknie transferowym - Francuz ma być głównym celem transferowym Realu.

Teraz te informacje potwierdza francuski dziennik "L'Equipe", który w swoim artykule stwierdza, że "Real chciałby go uczynić szefem defensywy". W ostatnich tygodniach rozmowy pomiędzy Realem, Arsenalem i otoczeniem obrońcy zyskały na intensywności. W dodatku Realowi ma pomagać fakt istnienia "specjalnej więzi" pomiędzy Salibą a Mbappe, bo obaj pochodzą z tej samej miejscowości.

Arsenal jednak nie podchodzi zbyt entuzjastycznie do tego pomysłu. Zdaniem "L'Equipe" klub już zaoferował Salibie nową umowę. Nawet gdyby Francuz uparł się na odejście, to mowa o bardzo drogim transferze - o kwocie przekraczającej 100 milionów euro. Zdaniem gazety Real zawsze może poczekać, żeby zbić cenę (obecna umowa obrońcy wygasa w 2027 roku), ale to się kłóci z planowanym wzmocnieniem defensywy - przynajmniej tymczasowo Real musiałby ściągnąć kogoś innego, tańszego.

Jaką ostatecznie decyzję podejmą w Madrycie? Dowiemy się już latem. Na razie Real musi radzić sobie z tym co ma i liczyć na to, że to wystarczy do odniesienia zwycięstwa nad Barceloną w niedzielę 11 maja.