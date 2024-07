Poseł Lewicy nie wytrzymał na antenie RMF FM. Oto co powiedział o kibicach Legii

"Uchodźcy mile widziani" - oprawa z takim hasłem pojawiła się na Żylecie w pierwszym meczu Legii Warszawa w nowym sezonie ekstraklasy przeciwko Zagłębiu Lubin (2:0). "Oprawę należy zatem interpretować jako ostrzeżenie, że uchodźcy mogą przyjeżdżać do Polski, ale niech lepiej mają się na baczności, bo będą bacznie obserwowani przez prawicowych kibiców i kiboli, czy nie powodują zagrożenia dla białoruskiej, polskiej i europejskiej społeczności. Nie powinny dziwić głosy o kontrowersyjnej i skandalicznej oprawie" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

Krzysztof Gawkowski skomentował oprawę kibiców Legii Warszawa i zapowiedział ustawę o mowie nienawiści

O opisywaną oprawę został zapytany wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski w rozmowie z RMF FM. - Widziałem tę oprawę. Strasznie mi się to nie podoba, ale widziałem też wpisy wielu kibiców Legii, którzy potępiali to, że mamy jakieś rasistowski teksty, które pojawiają się na takich oprawach.

- Dla mnie było to coś obrzydliwego, dlatego że przychodzą na stadion młode dzieci, rodzice, całe rodziny. Siadają, oglądają i nagle - ja wierzę, że grupka - kibiców wywiesza coś, co ma skandaliczny charakter. Mnie się to nigdy nie podobało, żeby oprawy na stadionach miały charakter, który demoluje myślenie o współpracy, rozsądku i na pewno nie ma w sobie mowy nienawiści.

- Dla mnie, jako człowieka lewicy, normalne jest, że takie zachowania powinny być karane. Ustawa o mowie nienawiści? Jest przygotowana przez ministra sprawiedliwości i tam wszystkie te elementy skupiają się w jednych rękach. Ma być gotowa w wakacje, albo chwilę później. Wierzę, że będzie to przedstawione, dowiezione i też będzie jasnym elementem, że są czerwone światła i nieprzekraczalne linie. Muszą być one oznaczane, też dla takich spraw, żeby w Polsce się one nie powtarzały, a później, żebyśmy o nich nie dyskutowali - podsumował Gawkowski.

Nie tylko politycy Lewicy skomentowali sobotnią oprawę Żylety. - To jest czyste zło, to jest polityka nienawiści (...). Od wielu lat takie hasła się przebijają do opinii publicznej i najwyraźniej trafiły na swój grunt - stwierdził Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej w programie "Śniadanie u Rymanowskiego" na antenie Polsatu.