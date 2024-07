Zaczęło się. Flick wyrzuca gwiazdę Barcelony po zaledwie roku!

Nieco ponad tydzień temu zakończyło się Euro 2024. Po puchar sięgnęła reprezentacja Hiszpanii, w której występowało kilku zawodników FC Barcelony. Jednym z nich był Lamine Yamal. 17-latek rozegrał kapitalny turniej. Podobnie jak jego kolega Nico WIlliams, który najprawdopodobniej niebawem także wróci do klubu. Trwające okno transferowe Barcelona pragnie jednak wykorzystać nie tylko na same zakupy, ale również sprzedaże.

Tych piłkarzy Flick nie widzi w składzie Barcelony. Szykują się czystki

W ostatnim czasie hiszpańskie "Mundo Deportivo" ustaliło, których zawodników Hansi Flick nie weźmie pod uwagę podczas budowania kadry na przyszły sezon. Jednym z nich jest Inigo Martinez. Defensor trafił klubu Joana Laporty latem zeszłego roku, odchodząc z Athletiku Bilbao na zasadzie wolnego transferu. Wówczas była to świetna opcja na wzmocnienie obrony, zwłaszcza dlatego, że Barcelona nie płaciła za jego wykupienie. 33-latek pod wodzą Xaviego rozegrał łącznie 25 spotkań. Wiele tygodni opuścił przez kontuzję, jednak tak czy inaczej, nie był zawodnikiem wyjściowej jedenastki.

Teraz wszystko wskazuje na to, że nowy szkoleniowiec nie widzi dla niego przyszłości w zespole. Kontrakt Martineza wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku. Być może niebawem zacznie rozglądać się za nowym pracodawcą. Tym bardziej że z wypożyczenia do Girony powrócił Eric Garcia, który ponoć cieszy się większym zaufaniem Flicka.

Drugim piłkarzem, z którego chce zrezygnować Niemiec, jest Clement Lenglet. W jego przypadku taki ruch Flicka nie powinien dziwić żgrał w Tottenhamie, a ostatnio występował w Aston Villi. Teraz środkowy obrońca wraca z wypożyczenia, jednak wydaje się, że nie na długo. W 2018 roku Barcelona płaciła za niego Sevilli prawie 36 milionów euro. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że był to transferowy niewypał. Przez sześć lat Lenglet wystąpił w barwach katalońskiej drużyny 160 razy.

Spać spokojnie nie może również Vitor Roque. 19-letni Brazylijczyk specjalnie został ściągnięty przedwcześnie - na początku stycznia tego roku. Zapłacono za niego Athletico Paranaense aż 40 milionów euro. Tymczasem okazało się, że nie jest jeszcze gotowy na rywalizację w La Liga. Co prawda wystąpił w 16 spotkaniach, jednak przełożyło się to na zaledwie 353 minuty spędzone na boisku. W tym czasie dwa razy trafił do siatki. Niewykluczone, że Hansi Flick także rozważa sprzedaż młodego napastnika - informuje "Mundo Deportivo". A przecież jeszcze kilka miesięcy temu był on postrzegany jako następca Roberta Lewandowskiego.

W poniedziałek FC Barcelona rozpoczęła treningi. Niebawem drużyna wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie towarzysko zagra m.in. z Realem Madryt i Manchesterem City.