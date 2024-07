Koszmarna wiadomość dla Barcelony. To brzmi jak wyrok

Fatalne wieści dla FC Barcelony. Kontuzjowany w meczu Copa America Ronald Araujo może pauzować od sześciu do ośmiu tygodni i niewykluczone, że do gry wróci dopiero we wrześniu. To kolejny po Pedrim, Gavim czy Frenkiem De Jongu piłkarz, którego nowy trener Hansi Flick może nie mieć w trakcie przygotowań do nowego sezonu.

