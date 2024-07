Wielkie zamieszanie pod zdjęciem Lewandowskiego. Fani nie wytrzymali

Po zakończeniu Euro 2024 wielu najlepszych piłkarzy świata udało się na zasłużone wakacje przed nadchodzącym sezonem. Nie inaczej postąpił Robert Lewandowski, który oprócz wylegiwania się na hotelowych leżakach publikował również indywidualne treningi, popisując się dryblingiem i strzałami. Obecnie zawodnicy powoli wracają do klubów, aby przygotować się do meczów towarzyskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz nie ma wątpliwości: Probierz przywrócił życie w tej drużynie

Barcelona pochwaliła się Lewandowskim. Kibice domagają się czegoś innego

Kilka dni temu hiszpańskie media podawały, że Polak ma wrócić treningów drużynowych w poniedziałek 22 lipca. W niedzielne południe FC Barcelona udostępniła zdjęcie, na którym widzimy uśmiechniętego Lewandowskiego w towarzystwie lokalnych przysmaków. "Hej, przystojniaku!" - napisano, rozpływają się nad aparycją 35-latka.

Pod fotografią pojawiły się setki komentarzy, których autorami byli głównie fani drużyny Hansiego Flicka. Czy kibice także komplementowali Roberta Lewandowskiego? Nic bardziej mylnego. Większość wpisów dotyczyła... transferu Nico Williamsa! "Proszę, podpiszcie z nim kontrakt" - czytamy. Tylko pojedyncze wpisy nawiązywały do polskiego piłkarza.

Jak widać, fani Barcelony są zniecierpliwieni. Już teraz pragną oficjalnego potwierdzenia dokonania transakcji. Możliwe, że w ciągu najbliższych dni pojawi się komunikat. Hiszpańskie media non stop rozpisują się nt. transferu 21-latka z Athletiku Bilbao. - Bardzo dobrze się dogadujemy, widać to również na boisku. Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, a to najważniejsza rzecz, żeby mieć dobre zgranie. (...) Chciałbym, żeby Nico przyszedł do nas - mówił niedawno Lamine Yamal, który podczas Euro 2024 wspólnie z Williamsem brylował na skrzydłach reprezentacji Hiszpanii.

Klauzula wykupu zawodnika Athletiku wynosi 60 milionów euro. - Na dziś stać nas na podpisanie kontraktu z Nico Williamsem. Możemy poradzić sobie z takim transferem - dodaje sam Joan Laporta. Gdyby tego było mało, ostatnio fani Barcelony wzięli sprawy w swoje ręce i sami założyli zbiórkę na transfer gwiazdora ostatnich mistrzostw Europy. Wszystko wskazuje na to, że niebawem Nico Williams zawita w Katalonii.