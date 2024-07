A jednak! Nagły zwrot ws. Sabalenki. Nocny wpis wszystko zmienił

Aryna Sabalenka przebywa na wakacjach i przy tej okazji odpowiadała na pytania fanów na Instagramie. Jeden z kibiców zapytał tenisistkę o kontuzję barku, która dokuczała jej od ponad miesiąca. To z powodu kłopotów zdrowotnych Białorusinka wycofała się niedawno z Wimbledonu.

- Wszystko idzie świetnie! Ostatnie USG wykazało, że bark się zagoił, więc w tym tygodniu zaczynam treningi - napisała Sabalenka w nocy czasu polskiego i potwierdziła, że wystartuje w turnieju w Waszyngtonie, który rozpocznie się 29 lipca.

Sabalenka nie zagra na igrzyskach

W połowie czerwca trzecia rakieta świata ogłosiła podczas imprezy w Berlinie, że nie zagra w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Tak napięty terminarz to dla mnie za dużo. Zdecydowałam się na taki krok, by lepiej zadbać o swoje zdrowie - tłumaczyła nieobecność w stolicy Francji.

Z najnowszej deklaracji tenisistki wynika jednak, że nie będzie dłuższego odpoczynku. Zawody w Waszyngtonie rangi WTA 500 ruszają 29 lipca - dwa dni po starcie turnieju olimpijskiego w Paryżu. To stawia pod znakiem zapytania argument o ochronie zdrowia, na który powoływała się zawodniczka, wyjaśniając swoją decyzję o pomięciu igrzysk.

Aryna Sabalenka musiałaby rywalizować w stolicy Francji jako neutralna zawodniczka, bo sportowcy z Rosji i Białorusi nie mogą z uwagi na wojnę w Ukrainie reprezentować swoich krajów i korzystać z flag. Sabalenka została dopuszczona do igrzysk przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI), podobnie jak jej rodaczka Wiktoria Azarenka. Obie jednak odmówiły przyjęcia zaproszenia i w tym czasie wystartują w Waszyngtonie.

Tym samym w Paryżu nie zobaczymy żadnego tenisisty podchodzącego z Białorusi. Obecnych będzie z kolei siedmioro rosyjskich zawodników, którzy zarówno zostali dopuszczeni, jak i przyjęli zaproszenie. To Danił Miedwiediew, Roman Safiullin, Paweł Kotow, Jekaterina Aleksandrowa, Mirra Andriejewa, Diana Sznajder oraz Jelena Wiesnina. Rosjanie zgłaszali jeszcze Weronikę Kudermietową oraz Asłana Karacewa, ale obydwoje nie otrzymali zgody na występ od MKOI.

Turniej rosyjsko-amerykański

W czasie igrzysk w Waszyngtonie odbędzie się impreza kobieca (WTA) oraz męska (ATP). Drabinka będzie miała charakter głównie amerykańsko-rosyjski. Zagrają najlepsi Rosjanie, którzy nie zdecydowali się przystąpić do igrzysk mimo dopuszczenia (np. Daria Kasatkina, Ludmiła Samsonowa czy Anna Kaliska) albo jak w przypadku Kudermietowej i Karacewa - nie mieli zgody na start. Wystąpią także czołowi amerykańscy zawodnicy, m.in. Ben Shelton, Frances Tiafoe, Madison Keys czy Reilly Opelka.

Część Amerykanów świadomie zrezygnowała z igrzysk, by skupić na okresie przygotowującym do US Open, który odbywa się głównie za Oceanem. To tam po Waszyngtonie zostaną rozegrane turnieje w Toronto i Cincinnati (dla kobiet) oraz w Montrealu i Cincinnati (dla mężczyzn). Impreza wielkoszlemowa w Nowym Jorku rusza z kolei 26 sierpnia.

Przygotowania do US Open mogą być utrudnione w przypadku tych, którzy zdecydowali się na start na igrzyskach. Turniej olimpijski rozgrywany na kortach Roland Garros kończy się 4 sierpnia. Dzień później ruszają zawody WTA 1000 w Toronto i ATP 1000 w Montrealu.

Kto zyska?

Najlepsi w Paryżu będą mieli mało czasu nie tylko na zmianę lokalizacji na Kanadę, ale także na przestawienie się do innej nawierzchni. Igrzyska odbywają się na kortach ziemnych, US Open i imprezy poprzedzające na nawierzchni twardej. To może premiować Arynę Sabalenkę i pozostałych, którzy nie zdecydowali się na występ olimpijski. Dla Sabalenki jest o tyle ważne, że spadła na trzecie miejsce w rankingu, a w Nowym Jorku będzie bronić bardzo dużej liczby punktów za zeszłoroczny finał.

Działacze WTA i ATP nie przejmowali się rozgrywanymi w tym roku igrzyskami, gdy planowali kalendarz na 2024. Z tego powodu np. Coco Gauff nie ma szans obronić tytułu w Waszyngtonie, bo w tym czasie będzie przebywać już w stolicy Francji i przygotowywać się do walki o medale.