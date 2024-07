Zobaczyli, co zrobił Lewandowski i się zaczęło. "Nawet na wakacjach"

- Szkoda tego meczu z Holandią, bardziej niż z Austrią. Gdybyśmy zdobyli jeden punkt, to mogłoby to inaczej wyglądać. Czasu już nie cofniemy, ale z Holandią to był mecz, którego szkoda. Dziś zagraliśmy o honor i pokazanie, że jest rywalizacja z najlepszymi na świecie. Zrobiliśmy krok do przodu i to może cieszyć. Poziom był bardzo wysoki - mówił Robert Lewandowski po "meczu o honor" z Francją, który zakończył się remisem 1:1. Kilka dni później kapitan kadry Probierza był już na wakacjach, czym chwalił się w mediach społecznościowych.

Hiszpanie docenili Lewandowskiego. Tak napisali o jego treningu

Tuż po Euro 2024 wokół Lewandowskiego wybuchła tzw. afera dyplomowa związana z tytułami naukowymi, jakie piłkarz uzyskał na jednej z prywatnych uczelni w Łodzi. Do tej pory 35-latek nie odniósł się do całej sprawy. Skupił się na przygotowaniach do nowego sezonu, który ruszy już niebawem.

W teorii Robert Lewandowski mógłby jeszcze skorzystać z ostatnich dni wakacji. Niedawno hiszpańskie media przekazały, że jego powrót do siedziby FC Barcelony jest zaplanowany na poniedziałek 22 lipca. Mimo to kapitan reprezentacji Polski najwyraźniej nie może już dłużej wytrzymać bez murawy. W ostatnim czasie na jego profilu Instagram pojawiły się filmiki, na których dosłownie bawi się z piłką. Wykonuje mnóstwo efektownych sztuczek, łącząc je z indywidualnym treningiem motorycznym. Na koniec oddaje perfekcyjne strzały wprost w okienko bramki.

Wideo z popisami Lewandowskiego dotarło również do Hiszpanii, a konkretnie do "Mundo Deportivo". Tamtejsi dziennikarze są zachwyceni przedsezonową pracą i poświęceniem Polaka. "Lewandowski nie zatrzymuje się nawet na wakacjach" - tak brzmi tytuł artykułu o naszym zawodniku. Hiszpanie są pod wrażeniem treningu 35-latka, który na Majorce przygotowuje się do powrotu do drużyny. "Trenuje samotnie i przygotowuje się do przybycia w pełnej formie na okres przygotowawczy pod wodzą swojego starego znajomego Hansiego Flicka." - czytamy.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu Barcelona wybierze się na tournée do Stanów Zjednoczonych, podczas którego zmierzy się m.in. z Realem Madryt i Manchesterem City.