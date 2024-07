Nie do wiary, co wymyślili fani Barcelony. Tak chcą ściągnąć gwiazdora do klubu

Poprzedni sezon był fatalny dla FC Barcelony - nie udało jej się zdobyć żadnego trofeum. Ba, w praktycznie żadnych rozgrywkach nie była temu nawet bliska. Władze klubu nie mają wątpliwości - by osiągnąć sukces, należy dokonać zmian. Do jednej z nich doszło już na ławce trenerskiej - Xaviego zastąpił Hansi Flick. Teraz konieczne są wzmocnienia. Jak na razie nie dokonano żadnego transferu, ale wkrótce ma się to zmienić. Do drużyny ma dołączyć absolutna gwiazda Euro 2024. Jak się okazuje, cegiełkę do tej transakcji próbują dołożyć też sympatycy "Dumy Katalonii".

REKLAMA

Zobacz wideo Żukowski: Przemoc domowa po przegranym finale w Anglii rośnie do 38%

Fani chcą pomóc Barcelonie w ściągnięciu Williamsa. Nietypowa akcja na Tik Toku

Barcelona zamierza pozyskać Nico Williamsa. Hiszpan błysnął na mistrzostwach Starego Kontynentu. Wystąpił w sześciu z siedmiu spotkań, zdobywając dwa gole i asystę, czym zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. Wydaje się, że to kataloński klub jest najbliżej jego pozyskania. Sam gwiazdor miał zaznaczyć, że czeka obecnie na ruch Barcelony.

Problemem może być Finansowe Fair Play. Zdaniem mediów, klubu obecnie nie będzie mógł zarejestrować zawodnika. Rzekomo posiada jednak pieniądze na transakcję. Mowa o 58 mln euro wpisanych w klauzuli wykupu piłkarza Atheltic Bilbao. - Na dziś stać nas na podpisanie kontraktu z Nico Williamsem. Możemy poradzić sobie z takim transferem - zapewniał niedawno Joan Laporta.

Wspomóc prezesa i klub w staraniach o utalentowanego skrzydłowego chcą również kibice Barcelony. Jak donosi "Mundo Deportivo", fani rozpoczęli na Tik Toku akcję wysyłania darowizn. Wpłacają pieniądze na konto Barcelony, a następnie w komentarzach w medium społecznościowym piszą konkretnie, na co mają być przeznaczone środki. Nie są to zawrotne kwoty. Niektórzy wpłacają kilka centów, a inni kilkaset euro. W ten sposób pokazują, że bardzo zależy im na dołączeniu Williamsa do ukochanej drużyny.

Barcelona czeka z otwartymi rękoma na Williamsa

Tego doczekać nie może się już też Lamine Yamal, który z rodakiem tworzył perfekcyjny duet na Euro 2024. - Bardzo dobrze się dogadujemy, widać to również na boisku. Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, a to najważniejsza rzecz, żeby mieć dobre zgranie. (...) Chciałbym, żeby Nico przyszedł do nas - podkreślał.

Eksperci i dziennikarze wierzą, że duet Yamal - Williams będzie też sprawdzał się w Barcelonie i stworzy atak nie do zatrzymania z Lewandowskim na czele. "Taki trójząb ofensywny może przywrócić Polaka z najlepszych czasów" - pisała redakcja katalońskiego "Sportu".