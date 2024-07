Coś wspaniałego. Polka pobiła rekord o kilka sekund. Nie na swoim dystansie

Klaudia Kazimierska to aktualnie jedna z najciekawszych polskich lekkoatletek. Nie tylko pod kątem coraz lepszych wyników, ale także miejsca treningu. Polka na co dzień przebywa bowiem w USA i startuje w barwach słynnego University of Oregon, a konkretnie dla tamtejszej drużyny biegaczy Oregon Ducks. Jej trenerką jest Shalane Flanagan, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu 2008 w biegu na 10 000 metrów.

Kazimierska ma sezon życia. Sukces za sukcesem!

Ten rok jest dla 23-latki zdecydowanie najlepszy w całej jej karierze. Pod koniec czerwca w Bydgoszczy zdobyła mistrzostwo Polski na 1500 metrów. Jako jedyna reprezentantka naszego kraju wypełniła olimpijskie minimum na tym dystansie, notując rezultat 4:01,89 na Memoriale Ireny Szewińskiej. Co więcej, wywalczyła także brązowy medal amerykańskiej ligi NCAA na 1500 metrów, co jest być może nawet największym sukcesem spośród wymienionych.

Teraz do listy może dopisać kolejne osiągnięcie. Choć na zbliżających się igrzyskach wystąpi rzecz jasna na swoim koronnym dystansie, podczas zawodów w amerykańskim Los Angeles postanowiła wystąpić na 800 metrów. Jej dotychczasowy rekord życiowy nie był jak dotąd szczególnie imponujący, ale to zmieniło się w nocy z soboty na niedzielę.

W wielkim stylu do czołówki

Kazimierska potwierdziła świetną dyspozycję, notując czas 2:00,23, co dało jej trzecie miejsce. Poprawiła tym samym "życiówkę" o 3 sekundy i 5 setnych (z kwietnia tego roku). Co więcej, wskoczyła tym samym do Top 20 najlepszych polskich wyników wśród kobiet w historii tego dystansu, a konkretnie na 18. miejsce (rekordzistką jest Jolanta Januchta, która w sierpniu 1980 roku zanotowała czas 1:56,95). Rywalizację w Los Angeles wygrała halowa wicemistrzyni świata na 1500 metrów Amerykanka Nikki Hiltz (1:59,42).