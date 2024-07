Dramat! Spełnił się najczarniejszy scenariusz. Barcelona ogłosiła ws. Pedriego

Podczas mistrzostw Europy w Niemczech Pedri był jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Hiszpanii. 21-latek zanotował asystę w pierwszym meczu przeciwko Chorwacji (3:0) oraz świetnie zaprezentował się w drugim starciu przeciwko Włochom. W ćwierćfinale kadra z Półwyspu Iberyjskiego zmierzyła się z Niemcami. Pedri pojawił się we wyjściowej jedenastce, jednak już po kilku minutach musiał zejść boiska. Wszystko przez bandycki faul Toniego Kroosa.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz nie ma wątpliwości: Probierz przywrócił życie w tej drużynie

Barcelona przekazała najnowsze informacje ws. Pedriego. Najczarniejszy scenariusz

"Jest jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna dla mnie. Chciałbym prosić Pedriego o wybaczenie. Oczywiście nie miałem zamiaru Cię skrzywdzić. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia i wszystkiego, co najlepsze w przyszłości. Jesteś znakomitym graczem" - pisał w mediach społecznościowych niemiecki pomocnik, przepraszając młodszego kolegę za ostrą interwencję.

A było za co przepraszać. Hiszpan schodził z boiska zalany łzami, wiedząc, że nie zagra już do końca turnieju. Mimo to jego koledzy poradzili sobie doskonale. W półfinale ograli 2:1 Francję, a w meczu o tytuł pokonali Anglików takim samym wynikiem.

We wtorkowe popołudnie FC Barcelona przekazała najnowsze informacje ws. kontuzji swojego piłkarza. Pedri stawił się już siedzibie klubu i przeszedł kolejne badania. Niestety, diagnoza hiszpańskiej kadry się potwierdziła. 21-latek doznał kontuzji więzadła pobocznego przyśrodkowego lewego kolana. To sprawia, że trudno stwierdzić, kiedy wróci do pełnej sprawności. Do rozpoczęcia nowego sezonu pozostał niecały miesiąc. "Jest wyłączony z gry, a jego rehabilitacja i postępy zadecydują o powrocie" - przekazali wicemistrzowie Hiszpanii w oficjalnym komunikacie.

W takiej sytuacji na ten moment nie znamy nawet potencjalnej daty powrotu Pedriego do gry. Hiszpańskie media spekulują, że powinien zdążyć przed wznowieniem rozgrywek, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. To już kolejna poważna kontuzja hiszpańskiego pomocnika, który ma zaledwie 21 lat. W zeszłym sezonie przez różne urazy opuścił aż 25 spotkań. Jego potencjalna nieobecność z pewnością może pokrzyżować plany budowania drużyny przez Hansiego Flicka.