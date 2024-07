15 lat i koniec! Legenda reprezentacji Polski kończy karierę. "Oddałem, co miałem"

2009 rok - wtedy rozpoczęła się przygoda Karola Kłosa z reprezentacją Polski, która trwała aż przez 15 lat. Pierwsze kroki w profesjonalnej karierze siatkarz stawiał w Metrze Warszawa oraz Legii Warszawa. Następnie w latach 2008-2010 reprezentował barwy AZS-u Politechniki Warszawskiej. Później przyszedł czas na klub, z którego z pewnością kojarzy go większość kibiców. Mowa o PGE Skrze Bełchatów.

Karol Kłos zakończył karierę w kadrze. Tuż przed igrzyskami

W zespole z Bełchatowa Kłos spędził aż 13 lat. W tym czasie sięgnął z drużyną m.in. po trzy mistrzostwa i puchary Polski. Ostatni sezon doświadczony siatkarz rozegrał w zespole Asseco Resovii Rzeszów, zdobywając Puchar CEV. Nie należy zapominać o tytułach, które przez lata kolekcjonował po świetnych występach w narodowej kadrze!

Z reprezentacją Polski Karol Kłos osiągał:

Mistrzostwa świata: złoty medal w 2014 roku, srebrny w 2022 roku

Liga Narodów: złoty medal 2023 roku, srebrny w 2021 roku, brązowy w 2019, 2022 oraz 2024 roku

Puchar Świata: srebrny medal 2019 rok, brązowy 2015 rok

Mistrzostwa Europy: złoty medal 2023 rok, brązowy 2011 i 2019 rok

W ostatnim czasie 34-latek walczył o powołanie na igrzyska olimpijskie, jednak nie zdołał załapać się do kadry. Nikola Grbić na pozycjach środkowych postawił na Jakuba Kochanowskiego, Norberta Hubera oraz Mateusz Bieńka. Ostatni raz Kłosa widzieliśmy w meczach XXI Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, gdzie Polacy wygrali wszystkie mecze oraz cały turniej.

W poniedziałkowy wieczór siatkarz przekazał zaskakujące wieści. W mediach społecznościowych nagle poinformował, że kończy karierę w reprezentacji. "Dałem/oddałem co miałem. Panowie - dziękuję i powodzenia. Kłosik out" - napisał Karol Kłos, którego kontrakt z Asseco Resovią wygasa w przyszłym roku. Koledzy z kadry błyskawicznie zareagowali na wpis Kłosa. "Karolku, sama przyjemność" - napisał Kamil Semeniuk. "Love You... czekaj na mój telefon" - dodał Bartosz Kurek. "Pobawimy się jeszcze w klubie staruszku - czytamy w komentarzu Bartosza Bednorza z rzeszowskiego klubu.