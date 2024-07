Biznes Lewandowskiego radzi sobie coraz gorzej

Miniony sezon nie był dobry w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że nie obronił tytułu króla strzelców La Liga, to FC Barcelona nie zdobyła ani jednego trofeum. Odpadła z Ligi Mistrzów i Pucharu Króla, przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii, a w rozgrywkach ligowych zajęła drugą lokatę. Nie najlepiej napastnikowi poszło też na Euro 2024. Tuż przed turniejem doznał kontuzji i opuścił pierwszy mecz z Holandią (1:2). Wystąpił w dwóch kolejnych, ale w niepełnym wymiarze czasowym i Biało-Czerwoni odpadli już po fazie grupowej. 35-latek zapisał na koncie tylko jedną bramkę i to zdobytą z rzutu karnego. Okazuje się, że poza murawą również radzi sobie kiepsko. I nie chodzi o aferę dyplomową.

Agencja Lewandowskiego ze spadkiem zysków

Jak informuje portal WirtualneMedia, agencja RL Media, której 48,99 procent udziałów należy do napastnika FC Barcelony, w ubiegłym roku zanotowała spadek przychodów o 12 procent, a zysk netto zmalał o ponad połowę. W 2022 roku zysk netto wyniósł 324,6 tysięcy złotych, a w ubiegłym roku 175,5 tysięcy złotych (brutto 620,3 tysięcy złotych).

Odnotowano też spadek kosztów operacyjnych. W porównaniu z poprzednim okresem zmniejszyły się one o 11,5 procent i wyniosły 126,14 mln zł. "Z czego te na usługi obce (czyli głównie zakup powierzchni reklamowych dla klientów) - ze 142,31 do 126,05 mln zł" - dodali dziennikarze podanego wyżej źródła.

RL Media to agencja marketingowa, stworzona w 2017 roku i prowadząca kampanie różnych firm z całej Polski. Na początku działalności zajmowała się głównie prowadzeniem działań marketingowych Roberta i Anny Lewandowskich, lecz z czasem poszerzyła swoje wpływy. "W RL Meda 50,99 proc. udziałów ma należąca do Group One agencja Value Media, 48,99 proc. - kontrolowana przez Roberta Lewandowskiego spółka 5in9 Global, a 0,02 proc. to udziały własne agencji" - czytamy na stronie Wirtualne Media.

Biznesy Roberta Lewandowskiego

Poza agencją RL Media, kapitan reprezentacji Polski posiada wiele różnego rodzaju biznesów. W jego portfolio znajdziemy m.in. firmę deweloperską RL Managment, agencję marketingową Stor9_, czy też restaurację NINE'S w centrum Warszawy.