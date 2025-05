Była 45. minuta El Clasico, gdy miano bohatera meczu zapewnił sobie Raphinha. Brazylijczyk wysokim pressingiem zmusił do błędu Lucasa Vazqueza, odebrał mu piłkę i po wymianie podań z Ferranem Torresem strzelił gola na 4:2. Po wszystkim piłkarz podbiegł do narożnika boiska i wykonał dość zagadkową "cieszynkę".

To dlatego Raphinha wskazał na bandaż po strzelonej bramce. Poszło o "spiskową teorię"

Brazylijczyk stanął przed kamerą i będąc obejmowanym przez kolegów, wskazał palcem na niebieski bandaż, jaki nosi na prawej dłoni. Co poniektórzy zaczęli dopatrywać się w tym geście drugiego dna. Zdaniem katalońskiego radia 3cat piłkarz rzeczywiście miał pewne przesłanie.

Jak wyjaśnili hiszpańscy dziennikarze, w mediach społecznościowych skupiających gorliwych sympatyków Realu Madryt zaczęła się rozpowszechniać pewna spiskowa teoria. Głosi ona, że bandaże, które ostatnimi czasy często zakładają gracze FC Barcelony, mają na celu ukryć jakąś formę dopingu. Oczywiście zarzut ten jest absurdalny, tym bardziej że podobne bandaże pojawiają się również u piłkarzy Realu Madryt. Temat stał się jednak w Hiszpanii dość żywy.

Hiszpanie tłumaczą zachowanie Raphinhi w El Clasico. W tle słowa lekarza Realu

Jakby tego było mało, oliwy do ognia dolał były lekarz Realu Madryt Niko Mihić. W wywiadzie dla "Marki" zapytany, czy może być coś na rzeczy, stwierdził dwuznacznie: "Każdy lekarz wie, że dłonie i nadgarstki są dobrym dostępem żył". Nie każdy odebrał jednak te słowa jako ironię. Zdaniem radia Raphinha wykorzystał okazję, by uderzyć w ten sposób w rzeczone grupki kibicowskie, które wierzą w tę teorię i powołują się przy tym na doktora Mihicia.

Bez względu na to, co chciał w ten sposób przekazać, Raphinha tamtym trafieniem zapewnił FC Barcelonie zwycięstwo. Co prawda w drugiej połowie gola dla Realu Madryt strzelił jeszcze Kylian Mbappe, ale spotkanie zakończyło się wynikiem 4:3, co otwiera przed Katalończykami autostradę do tytułu mistrza Hiszpanii.