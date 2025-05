Jeden obrazek jak tysiąc słów. "Gigantyczny kryzys" w sztabie Świątek

337 - już tyle dni minęło od ostatniego turniejowego triumfu Igi Świątek. 23-letnia tenisistka w tym tygodniu zawiodła w prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka przegrała 1:6, 5:7 w III rundzie z Amerykanką Danielle Collins (35. WTA) i nie obroni tytułu zdobytego przed rokiem.

Ekspert krytykuje otoczenie Igi Świątek

Na temat odpadnięcia Igi Świątek głos zabrał Karol Stopa, komentator Eurosportu. Skrytykował m.in. trenera Wima Fissette'a.

- Co można powiedzieć po takim meczu. Jest gigantyczny kryzys, a wszyscy pudrują tu rzeczywistość i nie mówią o faktycznych powodach... Kamera pokazuje w pewnym momencie scenę, jak pani Abramowicz pochyla się do pana Fissette'a i do czegoś go przekonuje. I to była to bardzo wymowna scenka, bo ten facet jest totalnie zrezygnowany. Siedzi jak na tureckim kazaniu, coś tam powie od czasu do czasu, ale nic nie dociera. Te wszystkie zachwyty nad Fissette były absolutnie przesadzone. Że niby kogo to on nie trenował. A ja już to wcześniej mówiłem i powtórzę, że jeśli ktoś tak często zmienia zawodniczki, to nie może być dobry - powiedział Stopa w rozmowie z "Faktem".

Zwrócił też uwagę na największy problem Świątek.

- To nie są kwestie techniczne, ani motoryczne, bo ona nie uderza piłki gorzej, niż kiedyś. Porusza się też mniej więcej tak samo. To kwestia psychiki - dodał Stopa.

Teraz Iga Świątek walczyć będzie w Rolandzie Garrosie. Na kortach w Paryżu w swojej karierze wygrywała aż cztery razy - w latach 2020, 2022, 2023 i 2024.