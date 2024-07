Papszun pewny siebie przed startem ekstraklasy. Wskazał, co czeka Raków

Raków Częstochowa po niezbyt udanym poprzednim sezonie, w którym zajął siódme miejsce w lidze, przechodzi wielkie zmiany. Do klubu wrócił trener Marek Papszun, a dotychczasowy szkoleniowiec Dawid Szwarga ponownie znalazł się w gronie jego asystentów. Z klubem pożegnali się też kluczowi piłkarze tacy, jak Vladan Kovacević, Giannis Papanikolaou czy Marcin Cebula. W ich miejsce przybyli zaś Kristoffer Klaesson, Patryk Makusz czy Vasilios Sourlis. Przed startem nowego sezonu okres przygotowawczy podsumował trener Marek Papszun.

Marek Papszun i Raków gotowi na nowy sezon. "Jesteśmy zadowoleni"

W sobotę Raków rozegrał aż dwa sparingi. Najpierw w mocno rezerwowym składzie zremisował z Odrą Opole 1:1. Później po golach Crnaca i Makucha pokonał 2:0 cypryjską Omonię Nikozja. - Wygraliśmy zasłużenie, zdominowaliśmy przeciwnika szczególnie w pierwszej połowie całkowicie i ten mecz wygraliśmy. Dlatego też jesteśmy zadowoleni nie tylko ze zwycięstwa, ale też z jakości, jaką dziś zaprezentowaliśmy i tego, że wielu zawodników zagrało po 90 minut - wyliczał Papszun w rozmowie z klubowymi mediami.

Szkoleniowiec pytany był także o cały okres, odkąd wrócił do Częstochowy. Nie ukrywał, że ma pozytywne odczucia. - Na pewno jest to okres bardzo intensywnej pracy. Jestem bardzo zadowolony szczególnie ze skompletowania sztabu, zmian w strukturach i z ludzi, którzy są dookoła drużyny, bo to jest bardzo wysoki poziom i właściwie jesteśmy w komplecie. Natomiast drużyna jest budowie i ten proces, będzie trwał, ale będziemy chcieli być gotowi już w jakiś sposób na pierwsze spotkanie - przyznał.

Pierwszy mecz nowego sezonu ekstraklasy Raków Częstochowa rozegra w niedzielę 21 lipca w Lublinie. Jego rywalem będzie Motor, który niedawno w barażach wywalczył awans z I ligi. Tydzień później w poniedziałek 29 lipca piłkarze Rakowa zagrają u siebie z Cracovią.