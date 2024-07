Polski sędzia całkowicie wykreślony z list. "To koniec kariery"

Krzysztof Jakubik przez ostatnie lata poprowadził wiele meczów polskiej ekstraklasy, miał też status sędziego międzynarodowego. Ale od kwietnia nie był nominowany do żadnego spotkania. W maju Rafał Rostkowski w Kanale Sportowym ujawnił, że to, co dzieje się wokół arbitra, jest objęte ścisłą tajemnicą. Minęły prawie dwa miesiące i PZPN nie umieścił Jakubika na listach sędziowskich na nowy sezon. To praktycznie wymusza koniec kariery sędziowskiej.

