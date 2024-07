Czekali na to 23 lata! Argentyna poznała rywala w finale Copa America

Reprezentacja Argentyny po zwycięstwie nad Kanadą czekała na finałowego rywala w Copa America - wyłonić go miało spotkanie między Kolumbią a Urugwajem. O awansie do finału przesądził jeden gol, a pokonanym nie pomogło to, że przez całą drugą połowę grali w przewadze liczebnej. Zwycięzcy wracają do finału po 23 latach, kiedy odnieśli swój ostatni triumf w tych rozgrywkach.

