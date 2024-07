Iniesta tęskni za Barceloną. Chce wrócić

Andres Iniesta to jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Barcelony. W klubie z Katalonii grał w czasach jej największej świetności w XXI wieku. Wraz z zespołem sięgał po wszystkie możliwe trofea krajowe i międzynarodowe. Mistrzostwo Hiszpanii zdobywał dziewięć razy, a Ligę Mistrzów cztery razy. W sumie w Barcelonie rozegrał 674 mecze, w których strzelił 57 goli oraz zanotował 138 asyst. Po wygaśnięciu kontraktu zdecydował przejść do Vissel Kobe. W barwach tego klubu zespołu rozegrał łącznie 126 meczów, w których zdobył 26 goli i dołożył do tego 25 asyst. Potem przeniósł się do Emirates Club. Jego umowa z tym zespołem wygasła 30 czerwca 2024 roku.

Andres Iniesta wróci do Barcelony?

Oznacza to, że od 1 lipca Andres Iniesta jest już wolnym zawodnikiem. Obecnie środkowy pomocnik ma 40 lat i zbliża się dużymi krokami do zakończenia kariery. Nie zamierza jednak rozstawać się z futbolem. Doświadczony pomocnik zapowiedział w rozmowie z "Mundo Deportivo", że po odwieszeniu butów na kołku chciałby zostać trenerem. Przyznał też, że chętnie wróciłby do Barcelony, ale jeszcze nie wie, w jakiej roli widzi się w przyszłości i kiedy to nastąpi.

"Oczywiście chciałbym wrócić do Barcelony, ale jeszcze nie wiem, kiedy to nastąpi. Moim następnym krokiem będzie zostanie trenerem, ale zobaczymy, co się wydarzy. Chodzi o znalezienie swojego miejsca poza boiskiem. Za dwa lata będę miał jaśniejszy pogląd, ale teraz nie wiem" - powiedział Andres Iniesta w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach do Barcelony wrócił m.in. Xavi Hernandez, ale dziś już nie ma do w Katalonii.

W trakcie kariery Andres Iniesta nie tylko z FC Barceloną osiągał wielkie sukcesy, ale i z drużyną narodową. Z reprezentacją Hiszpanii dwukrotnie zdobył mistrzostwo Europy oraz mistrzostwo świata. To jego gol w finale przeciwko Holandii (1:0) w dogrywce zapewnił ekipie Vincente del Bosque triumf w 2010 roku.