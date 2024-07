Wprowadził AC Milan na salony. Teraz zarobi krocie w Arabii Saudyjskiej

Stefano Pioli został trenerem Milanu w 2019 roku. Szkoleniowiec miał wzloty i upadki w tym klubie, a największy sukces odniósł w sezonie 2021/2022. Wówczas sięgnął po mistrzostwo Włoch. Był to pierwszy tytuł dla tego klubu od 2011 roku. W rozgrywkach 2022/2023 dotarł również do półfinału Ligi Mistrzów.

Stefano Pioli znalazł nowego pracodawcę

Przygoda Piolego z Milanem dobiegła już jednak do końca i szkoleniowiec pożegnał się z klubem po zakończeniu ubiegłego sezonu. W nim jego zespół zajął drugie miejsce, ale do pierwszego Interu Mediolan tracił aż 19 punktów. Piolemu zarzucało się regularnie to, że nie potrafił nawiązać walki z odwiecznym, derbowym rywalem. Ekipa Simone Inzaghiego wygrała sześć ostatnich bezpośrednich meczów, a we wrześniu pokonała "kuzynów" aż 5:1.

Pioli nie szukał długo pracy. W środę Fabrizio Romano przekazał, że Włoch zostanie nowym trenerem saudyjskiego Al-Ittihad, gdzie zastąpi Marcelo Gallardo. Podpisał z nowym pracodawcą trzyletni kontrakt. Al-Ittihad ma za sobą nieudany sezon, który zakończył na piątym miejscu w najwyższej lidze w Arabii Saudyjskiej. Grają tam między innymi Karim Benzema lub Ngolo Kante. "Al-Ittihad wierzy, że Pioli to idealny wybór dla nowego projektu" - napisał dziennikarz.

Będzie to pierwsza zagraniczna przygoda Stefano Piolego. Szkoleniowiec ma bogate CV, ale w przeszłości pracował jedynie we włoskich klubach. Prowadził między innymi Lazio, Inter Mediolan i Fiorentinę.

Milan z kolei objął Paulo Fonseca i związał się umową do 2027 roku. Ostatnio pracował przez dwa lata w Lille.