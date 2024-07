Robert Lewandowski doradza co robić, by osiągnąć sukces. Wystarczyły dwa zdania

Euro 2024 to była prawdopodobnie ostatnia szansa dla Roberta Lewandowskiego na sukces z reprezentacją Polski na Starym Kontynencie. Nie udało mu się jednak pomóc, chociaż wyjść z grupy, a jedyny "normalny" mecz rozegrał jedynie z Francją. Podczas ostatniego sparingu z Turcją doznał przecież urazu mięśnia, który wykluczył go z gry w spotkaniu z Holandią, jak i wyjścia w podstawowym składzie z Austrią.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Ronaldo pokazał, że mężczyzna też może płakać. Ale czy to jest lider?

Lewandowski przekazał cenne wskazówki dla najmłodszych. Konkretne słowa

35-latek mógł być zadowolony z jednego - strzelił w końcu gola. Nie było to jednak proste, zwłaszcza że pierwszy wykonywany przez niego rzut karny z Francuzami, został odbity przez bramkarza Mike'a Maignana. Finalnie tak jak na mistrzostwach świata w Katarze - wykorzystał drugą próbę i zapewnił nam honorowy punkt w rozgrywkach grupowych.

Tuż po zakończeniu ME Lewandowski wspólnie z rodziną udali się na wakacje na mazury. Zanim to zrobili, kapitan naszej kadry wziął udział w akcji reklamowej jednego ze swoich partnerów. Do sieci trafiło nagranie testu, podczas którego ujawnił kilka wcześniej nieznanych ciekawostek dla kibiców. - Czym jest dla Ciebie sport? - brzmiało pierwsze pytanie. - Życiem, pasją, miłością i szczęściem - odpowiedział.

Zaznaczył, że jego ulubioną cieszynką po golu jest firmowe dotknięcie zaciśniętych pięści, a ponadto zdradził, co często je przed meczami. - Lubię makaron z sosem pomidorowym lub pesto oraz ryby z warzywami - przyznał. Czego zatem słucha przed pierwszym gwizdkiem sędziego? - Blues oraz Hip-hop - podkreślił. Na koniec przekazał cenne wskazówki dla najmłodszych. - Nigdy się nie poddawaj i słuchaj siebie - powiedział. Po czym dodał: - Zawsze bądź gotowy i czekaj na następną okazję.

Na napastnika spadła spora krytyka za występ na Euro 2024. Były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk twierdzi nawet, że nie powinien już występować w kadrze. - Jestem zdania, że w pierwszej jedenastce reprezentacji w poważnej piłce nie ma miejsce dla Cristiano Ronaldo i Roberta Lewandowskiego - podsumował.