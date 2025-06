Jeden sezon i koniec? Klub nad przepaścią. To byłby kolejny cios

4 sierpnia 2020 r. - wtedy powstał zespół Rewera 1908 Iwano-Frankiwsk, który nawiązuje do dawnego polskiej drużyny Rewera Stanisławów (istniał w latach 1908-1939, słowo "Rewera" w nazwie oznaczało przydomek Stanisława Potockiego, ojca założyciela miasta Andrzeja Potockiego). Obecnie klub ma spore problemy.

Rewera 1908 Iwano-Frankiwsk skłania się ku trudnej decyzji. "Otwarta kwestia"

Niepokojące wieści pojawiły się na Telegramie na koncie Helicopter Football. "Według naszych informacji Rewera rzeczywiście zdecydował się zawiesić działalność na jeden sezon, zachowując jednocześnie status zawodowy" - czytamy.

"Jak rozumiemy, nikt nie mówi 'żegnaj', ale to, co będzie dalej, również jest kwestią otwartą" - dodano. Zespół z Iwano-Frankiwska dopiero w zeszłym roku uzyskał status profesjonalnego i został włączony Druhiej Lihi (trzeci poziom rozgrywkowy). Tam z 18 meczów trzy wygrał, pięć zremisował i 10 przegrał, a 14 pkt dało mu dziewiąte, czyli przedostatnie miejsce w tabeli grupy A. Wygląda na to, że w nadchodzącym sezonie nawet nie podejmie próby poprawienia tego rezultatu.

Rewera 1908 Iwano-Frankiwsk zawiesza działalność. Niedawno pochowali prezesa zespołu futsalowego

W całej sprawie trudno pominąć tragiczne wydarzenie, jakim była śmierć Nikołaja Hudewycza, prezesa futsalowej drużyny Rewera 1908 Iwano-Frankiwsk. 45-letni działacz zginął w walce na ukraińsko-rosyjskim froncie.

Futsalowy zespół Rewera 1908 Iwano-Frankiwsk bierze udział w amatorskich rozgrywkach od 2011 r. W ostatnim sezonie zajął trzecią pozycję w regionalnej Super Lidze.