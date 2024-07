Media: Wisła Kraków ma nowego sponsora! Wiemy, kto zastąpi Orlen

Ostatni sezon był dla Wisły Kraków nieco słodko-gorzki. Z jednej strony drużyna sięgnęła po Puchar Polski, co jest historycznym triumfem, ale jednocześnie po fatalnej końcówce w rozgrywkach ligowych kolejny sezon spędzi w I lidze. Obecnie klub przygotowuje się do meczów eliminacji do Ligi Europy. Oprócz tego Wisła ma rozegrać także starcie o Superpuchar Polski, który stał się wielkim problemem zarówno dla Jagielloni Białystok, jak i krakowskiego zespołu.

Media: Oto nowy sponsor Wisły Kraków

"Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że zaplanowany na 7 lipca 2024 r. mecz o Superpuchar zostanie rozegrany w innym terminie, który zostanie wyznaczony nie wcześniej niż po zakończeniu fazy eliminacji do rozgrywek UEFA" - przekazała niedawno Wisła.

W międzyczasie klub z małopolski stracił dużego sponsora, którym był Orlen Oil. Jest to skutek wycofywania się Spółek Skarbu Państwa z finansowania klubów piłkarskich. Taki sam los spotkał również m.in. Stal Mielec. Tuż po tej informacji Jarosław Królewski szybko zapewnił, że niebawem ogłoszeni zostaną nowi sponsorzy Wisły Kraków. Na nowe wieści w tej sprawie nie trzeba było czekać zbyt długo.

Najpierw we wtorkowy wieczór klub poinformował, że przedłużył umowę sponsorską z firmą Volvo Wadowscy. "Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się na dalszą współpracę!" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Za to w środowy poranek portal Goal.pl przekazał nowe wieści ws. sponsorów Wisły. Według wymienionego źródła miejsce Orlen Oil zajmie firma bukmacherska Superbet.

Jej logo ma znaleźć się na przodzie koszulek krakowskiego zespołu. Dzięki temu klub będzie mógł liczyć na nowe źródło dochodu po odejściu wielkiego koncernu. Oficjalne potwierdzenie nowej współpracy ma zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

Nowy sezon Wisła Kraków rozpocznie od dwumeczu z KF Llapi w eliminacjach do Ligi Europy. Na zapleczu ekstraklasy triumfatorzy ostatniej edycji Pucharu Polski pierwszy mecz zagrają w drugiej kolejce przeciwko Polonii Warszawa. Planowo Wisła w pierwszej serii gier miała zmierzyć się z ŁKS-em Łódź, jednak starcie zostało przełożone ze względu na europejskie puchary.