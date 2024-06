Neymar wywołał szok na skrzyżowaniu w USA! Nie wiedzieli, co się dzieje

Latem zeszłego roku Neymar przeniósł się z PSG do Al-Hilal. Brazylijczyk rozegrał w nowym klubie jedynie pięć meczów, ponieważ w październiku podczas meczu Brazylii z Urugwajem w eliminacjach mistrzostw świata doznał poważnej kontuzji. Okazało się, że zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie.

Niedługo później napastnik przeszedł operację. Gazeta "Globo" przekazała, że zakończyła się ona pomyślnie. Serwis podał też, że przerwa Neymara w grze potrwa około 10 miesięcy. Wówczas stało się pewne, że Neymar opuści tegoroczne Copa America.

Obecnie zawodnik Al-Hilal przechodzi rehabilitację. W wolnym czasie chętnie gra w pokera, a ostatnio wybrał się na mecz swojej kadry narodowej. W nocy z poniedziałku na wtorek Brazylia rozpoczęła zmagania w Copa America meczem z Kostaryką, ale mimo pięknej gry nie zdołała strzelić gola i ostatecznie podzieliła się punktami z Kostaryką (0:0).

Sceny na skrzyżowaniu z udziałem Neymara

Przed tym spotkaniem do mediów społecznościowych trafił film z udziałem Neymara, który podbija sieć. Na nagraniu widać Brazylijczyka, siedzącego w zaparkowanym samochodzie na skrzyżowaniu. W pewnym momencie Neymar otworzył okno po to, by zakupić koszulkę reprezentacji Brazylii. To wywołało szok wśród sprzedawców, którzy błyskawicznie dostarczyli mu zapewne mało oryginalny towar i zrobili sobie z nim wspólne zdjęcie.

W ciągu niespełna pięciu godzin film uzbierał ponad 708 tysięcy wyświetleń i ponad 26 tysięcy polubień.

Brazylia rozegra jeszcze dwa mecze w fazie grupowej Copa America - z Paragwajem (29.06, godz. 3:00) i Kolumbią (03.07, godz. 3:00). Obecnie zajmuje drugie miejsce z dorobkiem jednego punktu. Przed nim jest tylko Kolumbia (3 pkt).