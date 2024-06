Djoković podjął decyzję ws. Wimbledonu. Tylko jeden warunek

Novak Djoković (2. ATP) musiał wycofać się z Roland Garros przed ćwierćfinałem z powodu kontuzji łąkotki. 5 czerwca przeszedł zabieg artroskopii kolana, co miało wykluczyć go z gry nawet na kilka miesięcy. Ale po raz kolejny pokazuje, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawią Niemcy. Niebezpieczna rozrywka w centrum Hanoweru!

Novak Djoković jest nie do zdarcia. Już trenuje na kortach Wimbledonu. "Reagować dzień po dniu"

Pierwotnie Serb miał opuścić Wimbledon, aby skupić się na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. Jednak 18 dni po operacji pojawił się na kortach All England Club w Londynie i w niedzielę odbył tam pierwszy trening. A w poniedziałek rozegrał treningowy tie-break przeciwko Federico Corii (71. ATP), który wygrał 8-6.

W trakcie treningów Djoković znalazł czas na rozmowę z BBC Sport. W niej zdradził, jak obecnie wygląda jego sytuacja. - Nie przyjechałem tu tak sobie pograć. Dopóki nie rozpoczniesz turnieju, nie wiesz, co wydarzy się po pierwszym albo drugim meczu. Będę reagować dzień po dniu i wtedy podejmę decyzję opartą na odczuciach, obserwacjach i wnioskach, które wyciągnąłem ze sztabem w ciągu ostatnich kilku dni - powiedział.

Novak Djoković ogłasza ws. Wimbledonu. "Wtedy przystąpię do rywalizacji"

24-krotny mistrz wielkoszlemowy wskazał, co musi się stać, aby zagrał w Wimbledonie. - Jeśli będę wiedział, że mogę zagrać na maksimum albo blisko niego, to wtedy przystąpię do rywalizacji. Jeśli nie, dam szansę zagrać komu innemu - zapowiedział.

Djoković ma jeszcze trochę czasu na namysł. Wimbledon wystartuje 1 lipca, a losowanie drabinki głównej odbędzie się 28 czerwca. Serb jest siedmiokrotnym mistrzem tego turnieju, w poprzednim sezonie przegrał w finale z Carlosem Alcarazem (3. ATP).