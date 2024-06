Niemiecki klub rzucił się po gwiazdę Górnika Zabrze. Miliony leżą na stole

Transfer Ennalego do Górnika Zabrze działacze tego klubu zawdzięczają Lukasowi Podolskiegomu. To były reprezentant Niemiec przekonał młodego zawodnika do spróbowania sił w ekstraklasie. - Podolski zaczął dzwonić. Najpierw do mojego agenta, gdy byłem na wakacjach. Opowiadał dużo dobrego o Górniku, przekonywał, że warto tu przyjść. A Lukas Podolski to w Niemczech wielkie nazwisko. No więc kiedy dzwoni do ciebie Podolski to… Jakby to powiedzieć, to był dla mnie niemal zaszczyt. Że ktoś taki namawia mnie do wspólnej gry w jego klubie - opowiadał 22-letni piłkarz.

Górnik odrzucił ofertę za Ennaliego. Będzie rekord transferowy?

Ennali na początku nie grał zbyt wiele w Górniku, rozkręcał się powoli. Pod koniec rundy jesiennej zanotował pierwszą asystę - w przegranym 1:2 meczu z Puszczą Niepołomice. W kolejnych dwóch meczach zdobył dwie pierwsze bramki w ekstraklasie. Jedna dała trzy punkty w meczu z Pogonią Szczecin (1:0), a druga remis w meczu z Radomiakiem (1:1). Na wiosnę było dużo lepiej. Ennali stał się podstawowym piłkarzem Górnika i doskonale pasował do stylu preferowanego przez Jana Urbana. Imponowała przede wszystkim jego szybkość. Ostatecznie zakończył sezon z pięcioma bramkami i dwoma asystami.

To wystarczyło, żeby 22-letniego zawodnika zauważyły inne kluby. Jednym z nich jest niemiecki Hamburger SV. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu 2. Bundesligi zaoferowała Górnikowi Zabrze kwotę od miliona do dwóch milionów euro - informuje "Hamburger Abendblatt". "Bild" podaje dokładniejszą kwotę - 1,1 miliona euro. Okazuje się jednak, że to było za mało, żeby przekonać zabrzańskich działaczy do sprzedaży skrzydłowego i ta oferta została odrzucona.

Na jaką kwotę liczą w ekstraklasowym klubie? Na początku czerwca Piotr Koźmiński zwracał uwagę, że rządzący Górnikiem liczą na pieniądze podobne do tych, które otrzymali za Szymona Włodarczyka (2,5 mln euro) i Daisuke Yokotę (2,3 mln euro). Tym samym rekord transferowy Górnika Zabrze wynoszący 4,5 mln euro, za które klub sprzedał Szymona Żurkowskiego do Fiorentiny, raczej nie zostanie pobity.

Na razie Lawrence Ennali normalnie bierze udział w przedsezonowych przygotowaniach Górnika Zabrze. W pierwszej kolejce ekstraklasy zabrzanie zagrają z Lechem Poznań. Ten mecz odbędzie się już w niedzielę 21 lipca.