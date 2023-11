Neymar przeszedł operację i mógł przeżyć szok. Dramatyczne wieści

Neymar przeżywa w tym roku prawdziwy dramat. W lutym jeszcze jako piłkarz PSG doznał kontuzji kostki i wypadł z gry na długie pięć miesięcy. Wystarczyły zaledwie trzy kolejne miesiące, by nabawił się jeszcze poważniejszego urazu. 18 października wystąpił w spotkaniu z Urugwajem w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2026 r. W pewnym momencie po walce o piłkę z Nicolasem de la Cruzem źle postawił nogę, upadł i nie był w stanie się podnieść. Położono go na noszach, a z boiska odwieziono meleksem. Okazało się, że Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie. W czwartek odbyła się operacja.

Neymar przeszedł operację. Złe wieści z Brazylii. Tyle ma pauzować

Jak informuje brazylijskie "Globo", zakończyła się ona wczesnym popołudniem w szpitalu Mater Dei w Belo Horizonte. Przeprowadził ją słynny doktor Rodrigo Lasmar - lekarz reprezentacji Brazylii i Atletico Mineiro - ten sam, który operował złamaną stopę piłkarza w 2018 r. oraz kostkę w marcu tego roku. Operacja była bardzo skomplikowana i trwała aż cztery godziny. Zakończyła się sukcesem i zawodnik ma zostać wypisany ze szpitala w najbliższą sobotę.

"Globo" dowiedziało się również, jak długo ma potrwać przerwa w grze brazylijskiego zawodnika. Według obecnych prognoz mowa jest aż 10 miesiącach. Na boisko powinien powrócić pod koniec pierwszej połowy roku 2024. Tuż przed operacją Neymar zamieścił na InstaStories zdjęcie, na którym śpi wraz ze swoimi dziećmi, które opatrzył napisem: "Wszystko będzie dobrze".

Neymar przed operacją https://www.instagram.com/neymarjr/

Wielkim poszkodowanym w tej sytuacji jest saudyjskie Al-Hilal. Klub wydał na Neymara aż 90 mln euro, a ten po zaledwie pięciu występach i jednej zdobytej bramce wypadł ze składu na niemal rok. FIFA jako organizator mistrzostw świata ma wypłacić tej ekipie wielomilionowe odszkodowanie.