Francuzi odsłonili karty przed Euro. Gigantyczna sensacja w powołaniach. Wielki powrót

Reprezentacja Francji na ostatnich mistrzostwach Europy rozczarowała. W 1/8 finału odpadła w rzutach karnych ze Szwajcarią. Tym razem wicemistrzowie świata mierzą wysoko. Nie ma co ukrywać - będą jednymi z głównych pretendentów do wygrania całego turnieju. Na triumf w mistrzostwach Europy czekają od 2000 roku i złotego gola Davida Trezegueta w pamiętnej dogrywce finału z Włochami.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Oto kadra Francji na Euro 2024. Jest wielki powrót

- Jako Francuz byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby Francja wygrała turniej. Pamiętajmy jednak, że mamy wiele wspaniałych zespołów. Hiszpania, Anglia, Portugalia - te trzy drużyny także powinny być bardzo mocne - tak w specjalnym wywiadzie dla Sport.pl wypowiadał się niedawno Willy Sagnol.

Dziś naturalnie w kadrze nie ma już żadnego piłkarza, który pamięta grę z Sagnolem, chociażby na Euro 2008. Nie oznacza to jednak, że Didier Deschamps zabiera do Niemiec niedoświadczoną drużynę. Wręcz przeciwnie. W czwartek dowiedzieliśmy się, kogo powołał selekcjoner "Trójkolorowych", grupowych rywali Polaków na Euro 2024.

Swoje czwarte finały ME zanotuje Olivier Giroud. 36-letni napastnik opuszcza AC Milan, ale nadal jest ważną postacią francuskiej drużyny narodowej. Kibice będą także świadkami wielkiego powrotu. Po raz pierwszy od 2022 roku w reprezentacji zagra N'Golo Kante.

Mistrz świata z 2018 roku ostatni mecz w kadrze rozegrał 3 czerwca 2022 roku. Ominął go mundial w Katarze, a po nim Didier Deschamps już go nie powoływał. Kante w międzyczasie opuscił Chelsea i wybrał grę za grube miliony w Arabii Saudyjskiej. Jego powrót do kadry można zatem uznać za wielką niespodziankę i sensacyjny ruch Deschampsa.

W każdej z formacji Francuzi mogą się pochwalić piłkarzami klasy światowej. Dostępu do bramki będzie bronić Mike Maignan z Milanu, William Saliba z Arsenalu powinien być liderem defensywy, a reżyserem gry zapewne znów będzie Antoine Griezmann z Atletico Madryt. Z przodu Kylian Mbappe, który po siedmiu latach żegna się z Paris Saint-Germain.

Warto zauważyć, że na liście powołanych brakuje kilku utalentowanych zawodników. Z pewnością w innych reprezentacjach mieliby łatwiej, aby pojechać na turniej. Euro 2024 przed telewizorem zobaczą, chociażby obrońcy Chelsea - Axel Disasi i Malo Gusto. 13 goli w Premier League nie wystarczyło Jeanowi-Philippe'owi Matecie do przekonania selekcjonera. Mistrzostwa z powodu kontuzji ominie Lucas Hernandez. Na liście znalazł się za to jego brat - Theo.

Co ciekawe Deschamps powołał 25, a nie 26 zawodników. Przypomnijmy, że decyzją UEFA selekcjonerzy mogą powołać 26, a nie 23 piłkarzy, jak miało to miejsce w wielu poprzednich turniejach. - Zapytano nas o naszą opinię na ten temat. Myślę, że 80-85 proc. z nas powiedziało: "chcemy 26 zawodników". Niektórzy z nich nie chcieli. Wszyscy patrzymy na ten temat w nieco inny sposób, dlatego nie chciałbym powiedzieć, że to dobrze lub źle. Dla mnie jako selekcjonera Gruzji to lepsze rozwiązanie - mówił Willy Sagnol w rozmowie ze Sport.pl. Jak widać szkoleniowiec reprezentacji Francji nie wyszedł z podobnego założenia.

Polska rozegra z Francją swój ostatni mecz grupowy. 25 czerwca biało-czerwoni zagrają z wicemistrzami świata w Dortmundzie. Wcześniej podopieczni Deschampsa zmierzą się z Austrią i Holandią.

Reprezentacja Francji na EURO 2024:

Bramkarze:

Alphonse Areola (West Ham)

Mike Maignan (AC Milan)

Brice Samba (Lens)

Obrońcy:

Jules Kounde (FC Barcelona)

Jonathan Clauss (Marsylia)

Benjamin Pavard (Bayern)

Ibrahima Konate (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern)

Theo Hernandez (AC Milan)

Ferland Mendy (Real Madryt)

Pomocnicy:

Edoardo Camavinga (Real Madryt)

Youssouf Fofana (AS Monaco)

Adrien Rabiot (Juventus)

Warren Zaire-Emery (PSG)

Aurelian Tchouameni (Real Madryt)

Antoine Griezmann (Atletico Madryt)

N'Golo Kante (Al-Ittihad)

Napastnicy: